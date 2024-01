LIVE Biathlon, Mass start femminile Anterselva 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della mass start femminile in programma ad Anterselva (Italia) per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Ultimo appuntamento per le ragazze nell’appuntamento tirolese di questo weekend con la partenza in linea, dopo aver affrontato la short individual venerdì e le gare a squadre miste nella giornata di ieri.

Nella prova di venerdì, la scena se l’è presa la svizzera Lena Haecki, vincitrice per la prima volta in carriera in Coppa del Mondo. L’elvetica ha preceduto due transalpine: Julia Simon, autrice di una prova sensazionale sugli sci stretti, e Lou Jeanmonnot. Gara complicata invece per le due atlete in lotta per la classifica generale: Ingrid Tandrevold ha commesso tre errori al poligono per chiudere al 12mo posto, mentre Justine Braisaz-Bouchet è addirittura uscita dalle prime quaranta con un modesto 14/20 al tiro.

In gara per l’Italia avremo Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer: la sappadina non ha incantato nella prova che la vedeva leader della classifica di specialità, avendo commesso infatti tre errori non da lei al poligono, e quest’oggi andrà alla caccia di un risultato di peso per provare a rientrare nella lotta alla sfera di cristallo. Wierer, invece, non è ancora al meglio della forma dopo i tanti malanni accusati in stagione, ma davanti al pubblico di casa l’altoatesina vorrà regalare una grossa soddisfazione ai propri tifosi.

il cui via è programmato per le ore 14.45.

