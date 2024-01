LIVE Biathlon, Mass start Anterselva 2024 in DIRETTA: Giacomel sogna l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della mass start maschile in programma ad Anterselva (Italia) per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Ultimo appuntamento per le ragazze nell’appuntamento tirolese di questo weekend con la partenza in linea, dopo aver affrontato la short individual giovedì e le gare a squadre miste nella giornata di ieri.

Nella short individual andata in scena giovedì, Johannes Boe ha centrato la quarta vittoria stagionale, disputando una gara immacolata al poligono. Il 30enne norvegese ha preceduto nell’ordine suo fratello Tarjei, secondo, e il tedesco Johannes Kuehn, il quale ha chiuso il podio. Come spesso è accaduto in stagione, il team norvegese ha praticamente monopolizzato le prime posizioni, piazzando in quarta e sesta posizione anche Johannes Dale e Vetle Christiansen.

Quest’oggi avremo due azzurri al cancelletto di partenza: Tommaso Giacomel è reduce da un buon nono posto nella gara di giovedì, risultato importante considerando i quattro errori commessi al poligono. Se il classe 2000 azzurro riuscisse a limitare i danni nelle quattro serie di tiro, allora il podio potrebbe diventare un obiettivo raggiungibile. In gara anche Didier Bionaz, il quale vorrà riscattare la prova opaca disputata nella giornata di giovedì.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della mass start maschile in programma ad Anterselva (Italia) per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon, il cui via è programmato per le ore 12.30. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

