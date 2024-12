Clyburn fa una magia e la Virtus Bologna ritrova la vittoria in Eurolega contro il Baskonia

Un clamoroso gioco da quattro punti a due secondi dalla fine di Will Clyburn riporta la Virtus Bologna alla vittoria in Eurolega. Un successo, il terzo in stagione, arrivato sul campo del Baskonia per 82-81 e che potrebbe anche essere quello della svolta per una Virtus che può cominciare da oggi la sua risalita. La cura Dusko Ivanovic sembra funzionare per la Virtus, che era reduce anche dalla vittoria in campionato contro Milano e che finalmente riesce a vincere un match in volata in Eurolega.

Chiaramente Clyburn è l’eroe della serata per la Virtus e non solo per la giocata decisiva, visto che è il miglior marcatore per Bologna con 23 punti. Importantissima anche la doppia doppia di Tornike Shengelia, autore di 16 punti e 10 rimbalzi. Al Baskonia non bastano i 19 punti di Nikolaos Rogkavopoulos e i 13 di Markus Howard.

L’equilibrio regna sovrano fin dai primi minuti, anche se Clyburn prova a spezzarlo, portando la Virtus sul +5 (14-9). Il Baskonia, però, reagisce prontamente e pareggia i conti con Diop. Botta e risposta ancora da una parte e dall’altra, con la parità che non si schioda alla prima sirena (21-21).

Tripla di Hackett e tripla di Rogkavopoulos per aprire il secondo quarto. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, con la Virtus che al massimo tocca il +4 con Zizic (33-29). Il Baskonia replica con Sedekerskis ed Howard, con la parità che non si schioda dal tabellone dopo venti minuti di gioco (38-38).

Anche al rientro dalla pausa lunga il copione della partita non cambia. Il Baskonia tocca il +4 con Forrest, ma cinque punti consecutivi di Shengelia riportano nuovamente avanti la Virtus (46-45). L’equilibrio non si spezza davvero mai, con Baskonia e Virtus che si scambiano continuamente la testa del match. Gli spagnoli trovano alcuni importanti rimbalzi offensivi in attacco e così si guadagnano il +1 con cui entrano negli ultimi dieci minuti (57-56).

Howard trova il +5 in apertura di ultimo quarto, ma Clyburn mantiene a contatto la Virtus. Il primo strappo della partita prova a darlo Rogkavopoulos con una tripla da lontanissimo per il +6 (70-64) quando mancano cinque minuti. Cordinier, però, trova quattro punti consecutivi e Bologna è ancora sul -2. Shengelia pareggia ancora i conti (70-70), ma arriva un’altra tripla di Rogkavopoulos. Clyburn fa -1, ma ancora il greco del Baskonia trova il tocco a rimbalzo del 75-72. Hall schiaccia il +5, però Clyburn riporta sul -2 Bologna a 13 secondi dal termine. Rogkavopoulos fa solo 1/2 e alla Virtus restano solo 4 secondi. Clyburn si inventa la clamorosa magia, trovando la tripla di tabella con il fallo di Moneke. L’americano è glaciale dalla lunetta e la Virtus torna alla vittoria.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BASKONIA VITORIA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 81-82 (21-21, 17-17, 19-18, 24-26)

Baskonia: Howard 13, Raieste, Savkov, Sedekerskis 8, Jaramaz, Forrest 9, Rogkavopoulos 19, Diop 8, Baldwin 9, Hall 7, Ndiaye, Moneke 8

Bologna: Cordinier 11, Pajola 9, Clyburn 23, Visconti, Shengelia 16, Hackett 5, Grazulis 7, Morgan, Polonara, Diouf 2, Zizic 9, Tucker