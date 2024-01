LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2024 in DIRETTA: Sala e Vinatzer per la sorpresa. I pettorali di partenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dello slalom in programma a Kitzbuehel (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Padroni di casa che hanno vinto tutti e quattro i precedenti stagionali, riusciranno ad imporsi anche davanti al proprio pubblico? Italia che sogna su una pista adatta a Sala e spera in un Vinatzer competitivo.

Si passa dalla Streif alla Ganslern, si rimane nella località salisburghese per uno slalom che profuma di storia. Manuel Feller sta dominando la stagione, è pettorale rosso forte di tre vittorie e un quinto posto con più di cento punti di vantaggio sul secondo, Atle Lie McGrath. Il duello tra l’austriaco e il norvegese ha fatto da filo conduttore negli slalom delle ultime due settimane in terra elvetica, con lo scandinavo sempre davanti dopo la prima manche e Feller a vincere di rimonta per pochi centesimi. Se loro due sembrano gli uomini più in forma, il discorso per il podio si allarga a dismisura. In casa Norvegia sono tante le frecce a disposizione, partendo da Henrik Kristoffersen per arrivare a Alexander Steen Olsen, passando da Timon Haugan. Se riesce a fare due manche in spinta totale, forse il più talentuoso di tutto è il francese Clement Noel, mentre la Svizzera è ancora alla ricerca dell’exploit tra i rapid gates e la Germania sogna con Linus Strasser.

In mezzo a questo assembramento di nazioni e sciatori c’è ovviamente anche l’Italia, soprattutto con le due punte Tommaso Sala e Alex Vinatzer. Il ventottenne viene da un infortunio in estate che lo ha privato di buona parte della preparazione, ma le prime manche di Adelboden e Wengen ci restituiscono un atleta da primissime posizioni. Sala ora deve cercare di mettere insieme i pezzi, sciare forte anche nella seconda parte di gara per andare alla caccia del primo podio in carriera, su una pista adatta a lui e che gli è sempre piaciuta. Vinatzer, in questa prima parte di stagione, ha reso meglio in gigante che in slalom, ma la prima frazione di settimana scorsa ci ha restituito il trentino. Il classe 1999 ha poi sbagliato la seconda, e vuole uscire dal tunnel a Kitz regalandosi un grande risultato in slalom. Per gli altri italiani l’obiettivo è la qualifica, con curiosità per vedere di nuovo all’opera Corrado Barbera.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom in programma a Kitzbuehel (Austria), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. L’Austria difende l’imbattibilità stagionale nel primo di due appuntamenti consecutivi davanti al proprio pubblico, l’Italia vuole trovare il primo podio stagionale. Prima manche in programma alle 10.30, seconda con l’inversione dei trenta alle 13.30. Buon divertimento e buon sci a tutti!

Foto: FISI/Pentaphoto