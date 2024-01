LIVE Snowboard, PSL Pamporovo 2024 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano in Bulgaria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di snowboard PSL di Paporovo (Bulgaria), valevole per la Coppa del Mondo 2024 di snowboard parallelo. Secondo appuntamento nella località bulgara, l’Italia, dopo la fantastica doppietta di ieri con Edwin Coratti e Daniele Bagozza, è pronta per continuare a stupire.

Stagione da sogno per l’Italia fino a questo momento, siamo ancora a Gennaio e i podi ottenuti sono stati ben 14, numeri da capogiro che evidenziano uno stato di saluto del movimento ottimale e senza eguali al mondo per profondità. La classifica generale maschile sorride all’Italia: Benjamin Karl è al comando con 347 punti, ma è braccato a breve distanza da Edwin Coratti (339 punti), da Maurizio Bormolini (318 punti) e da Daniele Bagozza (296 punti); mentre nella classifica dedicata al PSL Bagozza e Coratti sono addirittura primo e secondo. Al femminile è un dominio di Ramona Theresia Hofmeister con 509 punti, per l’Italia Lucia Dalmasso è seconda con 379 punti, attenzione a Ester Ledecka che, al rientro, ha subito ottenuto una vittoria nella giornata di ieri. I colori azzurri saranno difesi anche da Jasmin Coratti, Elisa Fava, Elisa Caffont, Fabiana Fachin, Sofia Valle, Roland Fischnaller, Aaron March, Fabian Lantschner, Mike Santurini e Mirko Felicetti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della tappa di snowboard PSL di Paporovo, valevole per la Coppa del Mondo 2024 di snowboard parallelo, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 12:00!

