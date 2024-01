LIVE Sci di fondo, Staffette Oberhof 2024 in DIRETTA: Italia per stupire con gli uomini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle staffette 4×7,5 km di Oberhof (Ger) valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-24.

Giornata odierna dedicata alle prove a squadre in Turingia, con la staffetta femminile che aprirà il programma alle ore 10.50 e quella maschile che seguirà alle 13.10. La prova del gentil sesso, vede la Svezia favorita con Svahn, Karlsson in classico e Andersson e Sundling a chiudere in skating. Dopodiché Norvegia (Fosnaes, Weng H, Bergane, Weng T U) e Germania (Sauerbey, Hennig, Fink, Carl) per il podio mentre la Finlandia (Matintalo, Kyllonen, Parmakoski, Joenssu) dovrebbe giungere quarta. Italia con Anna Comarella, Caterina Ganz, Francesca Franchi e Martina Di Centa proverà a conquistare un posto in top 6. La sfida sarà Francia e Svizzera e le azzurre possono farcela.

Tra i maschi, Norvegia chiaramente favorita con Nyenget, Valnes, Golberg e Klaebo. Dopodiché ci sono dei valori molto equilibrati, con la Svezia seconda forza in campo con Anger, Halfvarsson, Burman e Poromaa. La Francia rimaneggiata di Schely, Lapalus, Desloges e Jouve proverà a salire sul podio, gli avversari saranno la Finlandia di Hakola, Niskanen, Ruuskanen e Hyvarinen (argento mondiale in carica) e gli USA (Ketterson, Ogden, Patterson e Schumacher). L’Italia parte con ambizioni! Al lancio ci sarà Dietmar Noeckler, seguito dal positivo Elia Barp che ieri si è piazzato 10° e poi a skating Simone Daprà e Federico Pellegrino a chiudere. Per gli azzurri il sogno podio è difficilmente realizzabile, un piazzamento nelle prime 5 posizioni però appare alla portata.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live delle staffette di Oberhof, che prenderanno il via alle 10.50 quella femminile e alle 13.10 quella maschile.

Foto: Pierre Teyssot / Pentaphoto