LIVE Sci alpino, Slalom Jasna 2024 in DIRETTA: Vlhova assente, Hector anti-Shiffrin? Orari e startlist

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Jasna (Slovacchia), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Va in scena sulla pista slovacca, su una neve che ieri ha creato più di un problema a tante atlete, l’ottavo slalom della Coppa del Mondo 2023-2024, il secondo del nuovo anno.

Non ci sarà il tanto atteso dal pubblico di casa nuovo appuntamento della saga del duello Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova che fino a Kranjska Gora non hanno avuto rivali in questa specialità. La stagione della sciatrice slovacca, che finora aveva vinto 3 slalom, si è chiusa ieri proprio sulla neve di casa. La fuoriclasse slovacca è caduta nei pressi della nona porta durante la prima manche del gigante di Jasna, disputato di fronte a 30.000 persone accorse per sostenere la beniamina di casa. La Campionessa Olimpica di slalom ha rimediato un brutto infortunio: rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio destro. Via libera dunque per Mikaela Shiffrin nella coppa del Mondo di specialità: la statunitense, già al comando, forte dei 4 successi ottenuti finora, non avrà problemi a primeggiare nella classifica di slalom.

Nei sette slalom disputati finora è sempre cambiata solo la terza classificata, sempre diversa e ora, ammesso che Shiffrin riesca ad avere la meglio come tutti i pronostici indicano, saranno due i posti liberi sul podio e sono tante le pretendenti. La numero uno, per ciò che ha mostrato finora, è la tedesca Lena Duerr, ormai da un paio d’anni solida realtà dei pali stretti femminile. Chi è già salita sul podio in stagione è la croata Leona Popovic, che però è apparsa in difficoltà nelle ultime gare disputate; scheggia impazzita la sua connazionale Zrinka Ljutic, classe 2004 dal talento cristallino e capace di tutto, dalla gara da podio all’uscita dopo poche porte. Attenzione anche alle austriache, Katharina Truppe e Katharina Liensberger che hanno collezionato un terzo gradino del podio a testa in questo primo scorcio di stagione e ad una Michelle Gisin che piano piano sta tornando sui suoi livelli abituali e a fine dicembre è tornata sul podio a Lienz. La candidata numero uno al podio, però, sulla neve di Jasna è proprio lei, la svedese Sara Hector che ieri ha dominato il gigante, che a Flachau ha conquistato il primo podio in slalom in carriera, a conferma di una condizione strepitosa e che su questa neve ghiacciatissima può davvero fare di tutto.

Le azzurre dello slalom sono reduci da una stagione in altalena e questa è una delle ultime possibilità per dimostrare quanto possono valere anche in prospettiva. Marta Rossetti, che ha ottenuto anche un quinto posto in stagione, è reduce da una serie di uscite che ne hanno minato la fiducia. Fiducia che è in crescita per Lara Della Mea, anche ieri a punti in gigante, e Martina Peterlini, reduce da una buona prova a Flachau. Al via a caccia di una difficile qualificazione alla seconda manche anche Beatrice Sola, in crisi tecnica e di risultati in questa stagione, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi ed Emilia Mondinelli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Jasna (Slovacchia), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 9.30, seconda manche alle 12.15. Buon divertimento!

