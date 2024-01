LIVE Sinner-Rublev, Australian Open 2024 in DIRETTA: il n.4 e 5 del mondo a caccia della semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valido per i quarti di finale degli Australian Open 2024. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne assisteremo a un confronto molto atteso tra il n.4 e il n.5 del mondo. L’altoatesino punta alla prima qualificazione in semifinale di questo Major in carriera.

Sinner, reduce dal successo contro l’altro russo Karen Khachanov, si presenta all’appuntamento senza aver perso alcun set e destando un’ottima impressione. Il nostro portacolori è stato capace nelle prime quattro partite di vincere in modi diversi, superando le difficoltà al servizio soprattutto dell’ultimo match contro Khachanov. Un incontro che ha richiesto un importante dispendio di energie, seppur non in un arco di tempo esagerato.

Sarà interessante capire come questa sfida si svilupperà. Jannik è in vantaggio nel computo dei precedenti con Rublev, avendo vinto quattro dei sei incontri andati in scena, con il moscovita in grado di prevalere nelle circostanze in cui l’italiano è stato costretto al ritiro. L’aspetto fondamentale sarà anche verificare la tenutata fisica del 22enne nostrano al cospetto di un tennista che tira molto forte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, valido per i quarti di finale degli Australian Open 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match è il secondo della sessione serale australiana, che inizierà dalle 09.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse