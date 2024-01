Sinner non sta bene agli Australian Open: il problema fisico contro Rublev

Jannik Sinner ha accusato un problema fisico durante il quarto di finale degli Australian Open 2024. Il tennista italiano ha infatti iniziato a toccarsi con insistenza l’addome nella parte centrale del secondo set contro Andrey Rublev, dopo essersi imposto per 6-4 nella prima frazione e avere dato l’impressione di essere in totale controllo della situazione sul cemento di Melbourne, dove si sta giocando la qualificazione alla semifinale del primo Slam della stagione.

L’altoatesino si trovava in battuta sul 3-2 in favore dell’avversario e si era portato comodamente in vantaggio per 30-0 e poi 40-15 con uno splendido rovescio lungolinea, ma a seguire l’azzurro ha sbagliato due diritti (40-40). Proprio in quel frangente si è toccato gli addominali per la prima volta e successivamente ha messo largo il passante di diritto dopo una palla corta, mettendo nuovamente la mano su quella parte del corpo. L’italiano ha annullato una palla break con l’ace e poi è riuscito a tenere il turno di battuta con un altro splendido servizio vincente (3-3).

Jannik Sinner ha continuato a massaggiarsi l’addome nei due game successivi, ma in qualche modo è riuscito a tenere a bada Andrey Rublev. Il 22enne ha provato a sciogliersi in più circostanze, palesando chiaramente un problema fisico che gli dava parecchio fastidio. Una criticità durata una decina di minuti, fronteggiata però con grande classe da parte del nostro portacolori: sul 4-4 ha lottato alla pari con Rublev sul turno di battuta del russo e ha avuto a disposizione due palle break, non riuscendo però a concretizzarle.

Il numero 4 del ranking ATP ha conservato il servizio e spetterà così al numero 4 al mondo cercare di rimanere nel set sfruttando il proprio servizio. Jannik Sinner non ha chiamato l’intervento di uno specialista e ha continuato a giocare con grande lucidità, piazzando anche un pregevole ace in avvio del decimo game del secondo set e ha poi vinto quel gioco (5-5). Il secondo set si è poi trascinato al tie-break, dove Sinner ha recuperato da 1-5 e ha vinto la frazione mettendo a segno sei punti consecutivi. L’auspicio è che abbia arginato il problema fisico e a proseguire la propria avventura in terra oceanica.

