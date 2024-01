Sinner stacca Rublev nel ranking ATP. Prosegue la caccia a Medvedev per il terzo posto

Jannik Sinner ha battuto il russo Andrey Rublev nei quarti di finale degli Australian Open 2024 di tennis, incamerando altri 400 punti per il ranking ATP e portando il proprio bottino da inizio torneo a quota 800: la semifinale contro il serbo Novak Djokovic ne metterà in palio altri 500.

Con la vittoria odierna il vantaggio sul russo Andrey Rublev, che è il più vicino all’azzurro, è salito ad oltre 2000 punti, anche se il russo non è certo di difendere la posizione il 29 gennaio: potrebbero superarlo il tedesco Alexander Zverev, in caso di approdo in finale, ed il polacco Hubert Hurkacz, in caso di vittoria del torneo.

Tornando a Jannik Sinner, invece, l’azzurro può guardare davanti a sé: per conquistare la terza posizione dovrà vincere il torneo, salendo così a quota 8310, sperando di non ritrovarsi di fronte, nell’ultimo atto, il russo Daniil Medvedev, il quale arrivando al massimo in semifinale si fermerebbe a quota 8265.

Il russo, invece, vincendo il torneo potrebbe anche diventare il nuovo numero 2, portandosi a quota 9465, mentre il serbo Novak Djokovic per lui è inattaccabile, essendo già a quota 9855. Ad ambire alla vetta è invece l’iberico Carlos Alcaraz, che per centrare l’obiettivo dovrà ottenere un risultato migliore del serbo nel torneo.

RANKING ATP VIRTUALE AL 23 GENNAIO

1 Novak Djokovic 9855

2 Carlos Alcaraz 9255

3 Daniil Medvedev 7865

4 Jannik Sinner 7110

5 Andrey Rublev 5050 (eliminato agli Australian Open)

6 Alexander Zverev 4630

7 Holger Rune 3685 (eliminato agli Australian Open)

8 Hubert Hurkacz 3540

Foto: LaPresse