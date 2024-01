VIDEO Sinner-Rublev 3-0, sintesi Australian Open: l’azzurro domina e vola in semifinale

Jannik Sinner ha sconfitto Andrey Rublev in tre set e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2024. Il tennista italiano ha vinto la quinta partita consecutiva senza concedere set all’avversario di turno e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6(5), 6-3 in 2 ore e 39 minuti di gioco, fornendo una prova di assoluta maturità.

L’altoatesino ha arginato due momenti critici nel corso della sfida contro il russo: nel corso del secondo set si è toccato gli addominali in più circostanze e poi ha recuperato da 1-5 nel tie-break. L’azzurro tornerà in campo venerdì 26 gennaio per affrontare il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo, in una semifinale Slam che si preannuncia rovente. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Sinner-Rublev, quarto di finale degli Australian Open 2024.

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-RUBLEV

Foto: Lapresse