Sinner-Djokovic, quando si gioca la semifinale? Data, orario, tv, programma Australian Open

Jannik Sinner, per la prima volta in carriera, si è qualificato per la semifinale degli Australian Open. Il classe 2001 ha liquidato in maniera perentoria il russo Andrey Rublev, n.5 del mondo, con un sonoro 6-4, 7-6 (5), 6-3. Peraltro l’italiano ha fatto tremare quando si è toccato a più riprese la parte destra degli addominali nel corso del secondo parziale, per poi spiegare successivamente di aver avvertito un po’ di aria nella pancia: “Forse ho mangiato qualcosa di sbagliato, ma in breve tempo è passato tutto e nel terzo set non sentivo più niente“.

A questo punto, venerdì 26 gennaio, andrà in scena la semifinale che tutti aspettavano: Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Il n.4 del mondo sfiderà il vero dittatore di questo torneo, capace di vincerlo addirittura per dieci volte in carriera. Possiamo dire che il serbo sta a Melbourne come lo spagnolo Rafael Nadal sta a Parigi. Nei precedenti Djokovic è in vantaggio per 4-2 e si è sempre imposto negli Slam contro l’italiano, tuttavia sul finire del 2023 il trend ha iniziato ad invertirsi prima con il successo dell’azzurro nella fase a gironi delle ATP Finals e poi, soprattutto, con l’indelebile trionfo nella semifinale di Coppa Davis.

Guarda gli Australian Open su DAZN

Sinner avrà due giorni di riposo per preparare il grande evento. Le semifinali del singolare maschile sono programmate per le 4.30 (le 14.30 locali) e le 9.00 (19.00). L’ordine di gioco verrà annunciato solo il giorno prima, tuttavia appare altamente probabile che il match dell’altoatesino sarà quello che si svolgerà in serata, dunque nella mattinata italiana.

Gli Australian Open sono trasmessi in diretta ed in esclusiva da Eurosport, in questo caso il canale deputato alla semifinale sarà Eurosport1. Sarà possibile anche ricorrere allo streaming attraverso Eurosport.it e Discovery Plus.

QUANDO SI GIOCA SINNER-DJOKOVIC AGLI AUSTRALIAN OPEN 2024?

Venerdì 26 gennaio

Ore 4.30 Prima semifinale

Ore 9.00 Seconda semifinale*

*La definizione del programma avverrà giovedì 25 gennaio, ma sono alte le probabilità che Sinner-Djokovic si giochi alle 9.00.

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA SEMIFINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN

Diretta tv: Eurosport1

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery Plus, DAZN

Diretta testuale: OA Sport