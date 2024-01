Il fastidio agli addominali di Jannik Sinner: il momento in cui è accaduto – VIDEO

Jannik Sinner ha accusato un dolore fisico durante il quarto di finale degli Australian Open 2024. Il tennista italiano ha infatti iniziato a toccarsi con insistenza l’addome nella parte centrale del secondo set contro Andrey Rublev, dopo essersi imposto per 6-4 nella prima frazione..

L’altoatesino si trovava in battuta sul 3-2 in favore dell’avversario e si era portato comodamente in vantaggio per 30-0 e poi 40-15 con uno splendido rovescio lungolinea, ma a seguire l’azzurro ha sbagliato due diritti (40-40). Proprio in quel frangente si è toccato gli addominali per la prima volta e successivamente ha messo largo il passante di diritto dopo una palla corta, mettendo nuovamente la mano su quella parte del corpo. In seguito ha comunque tenuto il proprio turno di battuta.

Jannik Sinner ha stretto i denti, ha arginato il problema, ha rimontato da 1-5 nel tie-break, ha vinto la partita e si è qualificato alla semifinale da giocare venerdì 26 gennaio contro Novak Djokovic. Di seguito il VIDEO di Jannik Sinner che si tocca gli addominali più volte durante il quarto di finale degli Australian Open 2024.

VIDEO JANNIK SINNER, FASTIDIO ADDOMINALI AUSTRALIAN OPEN

Foto: Lapresse