Sinner-Djokovic, il serbo è favorito. Le quote dei bookmakers per la semifinale degli Australian Open

Dopo essere partito con i favori del pronostico nei primi cinque incontri degli Australian Open 2024, Jannik Sinner si presenterà da sfavorito alla semifinale del primo Slam della stagione. I bookmakers erano stati molto netti nei confronti del numero 4 al mondo, vedendolo chiaramente in vantaggio contro Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Sebastian Baez, Karen Khachanov e Andrey Rublev. I due esami di olandesi e di russo, intramezzati da quello di spagnolo contro l’argentino, si sono poi effettivamente conclusi con la schiacciante affermazione dell’altoatesino, capace di uscire trionfante dal campo sempre per 3-0.

Gli allibratori ha però cambiato idea per lo scontro diretto contro Novak Djokovic, in programma venerdì 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Per quell’occasione, infatti, le quote per le scommesse pendono dalla parte del fuoriclasse serbo, numero 1 al mondo che insegue l’undicesimo trionfo assoluto in terra oceanica. La vittoria del campione in carica agli Australian Open è infatti quotata a 1,45: scommettendo 10 euro se ne vincono 14,50. Il successo di Jannik Sinner è invece quotato a 2,70: puntando 10 euro se ne portando a casa 27. La forbice non è così ampia, ma il balcanico arriverà ancora in vantaggio.

L’ultimo precedente sorride al nostro portacolori, che nella semifinale dell’ultima Coppa Davis vinse in tre set annullando tre match point consecutivi al rivale. Il conto è di 4-2 in favore di Novak Djokovic, che si è imposto anche negli unici due precedenti in un torneo dello Slalom, entrambi a Wimbledon (quarti di finale nel 2022 e semifinale nel 2023).

QUOTE SCOMMESSE SINNER-DJOKOVIC

Quota vittoria Novak Djokovic: 1,45.

Quota vittoria Jannik Sinner: 2,70.

Foto: Lapresse