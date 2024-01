I precedenti tra Sinner e Djokovic: trend invertito di recente, ma negli Slam…

Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2024. L’appuntamento è per venerdì 26 gennaio, quando i due giocatori si fronteggeranno a viso aperto sul cemento di Melbourne e si daranno battaglia per la qualificazione all’atto conclusivo del primo Slam della stagione. Il tennista italiano, numero 4 del ranking ATP, incrocerà la racchetta con il fuoriclasse serbo, numero 1 al mondo chiamato a difendere il titolo in questo torneo e a caccia dell’undicesimo sigillo in terra oceanica. I due giocatori si sono fronteggiati sei volte in carriera, il balcanico conduce per 4-2 nei precedenti.

Il trend si è invertito a novembre, quando Jannik Sinner ha sconfitto Djokovic nella fase a gironi delle ATP Finals andate in scena a Torino e poi nella roboante semifinale della Coppa Davis, annullando addirittura tre match-point consecutivi all’avversario. Il 22enne in quell’occasione si impose per 6-2, 2-6, 7-5 e poi, un paio di ore dopo in coppia con Lorenzo Sonego, vinse anche il doppio contro Novak Djokovic e Miomir Kecmanovic (chiaramente questa affermazione esula dal 2-4 di cui abbiamo scritto). In mezzo all’exploit di Malaga (dove poi l’Italia alzò al cielo l’Insalatiera) e alla vittoria di Torino figura il successo ottenuto da Djokovic nell’atto conclusivo delle ATP Finals con un secco 6-3, 6-3 sul cemento del capoluogo piemontese.

Gli scontri diretti negli Slam sono due, andati entrambi in scena a Wimbledon. Ai quarti di finale nel 2022 Djokovic rimontò dopo aver perso i primi due set e si impose per 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2. Nella semifinale del 2023, invece, il serbo chiuse i conti in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6(4). Va annotato che soltanto negli Slam si gioca ancora sulla distanza dei cinque set (vince chi ne conquista tre) e che l’azzurro è sensibilmente cresciuto negli ultimi mesi, entrando in una nuova dimensione in termini agonistici e caratteriali. Il primo precedente tra Jannik Sinner e Novak Djokovic risale ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel 2021: vinse il numero 1 al mondo per 6-4, 6-2.

PRECEDENTI SINNER-DJOKOVIC (2-4)

2023, semifinale Coppa Davis: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 6-2, 2-6, 7-5

2023, finale ATP Finals: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3, 6-3

2023, fase a gironi ATP Finals: Jannik Sinner b. Novak Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2).

2023, semifinale Wimbledon: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4)

2022, quarti di finale Wimbledon: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

2021, sedicesimi di finale Masters 1000 Montecarlo: Novak Djokovic b. Jannik Sinner 6-4, 6-2

Foto: Lapresse