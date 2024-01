Sinner-Rublev si giocherà di giorno! Orario esatto Australian Open, dove vederlo in tv e streaming

L’appuntamento è per domani, nel mattino italiano. Jannik Sinner sarà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne per affrontare Andrey Rublev nei quarti di finale degli Australian Open 2024. Sul cemento outdoor australiano l’altoatesino (n.4 del mondo) sfida il n.5 ATP, dando la caccia alla sua prima semifinale nella terra dei canguri.

Fino a questo momento percorso netto per Jannik: quattro incontri disputati e quattro vittorie in tre set. Nessun parziale concesso agli avversari e quindi una bella iniezione di fiducia in vista del confronto con il moscovita. Una condizione diversa da quella del suo avversario, reduce da un’autentica maratona negli ottavi di finale contro Alex de Minaur, nonché al primo turno opposto al brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Valutando i precedenti, il giocatore italiano si presenta, forte di quattro vittorie in sei partite. Le uniche sconfitte del nostro portacolori sono dovute a ritiri. Il successo più recente è stato quello della semifinale di Vienna, mentre nelle condizioni di gioco di Melbourne, c’è da citare la vittoria molto convincente nel Masters1000 di Miami. Vedremo, quindi, se la tendenza proseguirà.

La partita tra Jannik Sinner e Andrey Rublev, quarto di finale degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-RUBLEV AUSTRALIAN OPEN 2024

Martedì 23 gennaio

Rod Laver Arena – Dalle 02.00 italiane

Match da stabilire

Non prima delle 03.00 italiane

M. Kostyuk vs C. Gauff (4)

Non prima delle 04.30 italiane

N. Djokovic (1) vs T. Fritz (12)

Non prima delle 09.00 italiane

B. Krejcikova (9) vs A. Sabalenka (2)

J. Sinner (4) vs A. Rublev (5)

Foto: LaPresse