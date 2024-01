Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale agli Australian Open? Le cifre diventano elevate…

Jannik Sinner continua a regalare grande spettacolo sul cemento di Melbourne e prosegue in maniera perentoria il proprio cammino agli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica in cui l’altoatesino si sta facendo largo a suon di grandi partite e in cui cui ha vinto ben cinque incontri senza perdere un set. Il giocatore italiano ha surclassato da autentico fuoriclasse il temibilissimo russo Andrey Rublev ai quarti di finale del torneo in terra oceanica. Il nostro portacolori ha steso il numero 5 del ranking ATP, imponendosi con il punteggio di 6-4, 7-6(5), 6-3 in 2 ore e 39 minuti di gioco

Dopo le due vittorie contro gli olandesi Botic van de Zandschulp e Jesper de Jong, l’affermazione contro l’argentino Sebastian Baez e il sigillo contro il russo Karen Khachanov, l’azzurro ha saputo ulteriormente alzare il tiro contro un avversario di maggiore rango e ha offerto una prestazione di forza che gli ha permesso di qualificarsi alle semifinali, dove incrocerà il serbo Novak Djokovic: venerdì 26 gennaio andrà in scena l’attesissimo confronto con il numero 1 al mondo, già battuto in Coppa Davis (per due volte nello stesso giorno, tra l’altro annullando tre match point in singolare) e nella fase a gironi delle ATP Finals.

Jannik Sinner è stato superlativo contro Rublev, perché ha saputo arginare dei problemi agli addominali accusati nel secondo set e perché ha recuperato da addirittura 1-5 nel tie-break della seconda frazione. Il risultato odierno ha una rilevante importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi alle semifinali degli Australian Open 2024? L’assegno riporta la cifra di 990.000 dollari australiani (circa 600.000 euro).

Stiamo parlando unicamente dell’importo garantito dagli organizzatori del torneo, l’azzurro potrà naturalmente godere anche degli emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti. E se Jannik Sinner dovesse battere Novak Djokovic? La qualificazione alla finale viene premiata con 1,725 milioni di dollari australiani (circa 1,045 milioni di euro), il vincitore degli Australian Open 2024 festeggerà con 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,92 milioni di euro).

GUADAGNO SINNER CON LA SEMIFINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN

