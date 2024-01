Jannik Sinner avanza agli Australian Open: “Non so come ho rimontato da 1-5. Quando mi toccavo gli addominali…”

Jannik Sinner ha sconfitto Andrey Rublev in tre set e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2024. Il tennista italiano ha vinto la quinta partita consecutiva senza concedere set all’avversario di turno e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. L’altoatesino ha arginato due momenti critici nel corso della sfida contro il russo: nel corso del secondo set si è toccato gli addominali in più circostanze e poi ha recuperato da 1-5 nel tie-break. L’azzurro tornerà in campo venerdì 26 gennaio per affrontare il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo, in una semifinale Slam che si preannuncia rovente.

Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “Indubbiamente è stata una partita durissima, anche in passato lo è stato. Oggi ho vinto in tre set, ma potevo perdere il primo o il secondo: lui ha avuto palle break, ma ho servito bene in quei frangenti, bisognava reagire. Cercavo di muoverlo. Ringrazio chi è rimasto qui fino a ques’ora, è stato un piacere giocare su questo campo, non importa che ora sia e sono contento di essere in semifinale“.

L’altoatesino si è soffermato sull’incredibile recupero nel tie-break della seconda frazione: “Non so come ho fatto a recuperare. Sull’1-5 abbiamo cambiato campo, c’era un pochino di vento: ho vinto il punto sul mio servizio, poi volevo vincerne uno sul suo e invece ne ho vinti due ed eravamo sul 4-5. Queste cose mi piacciono, sono i motivi per cui mi alleno: questi punti mi eccitano e sono contento di esserne uscito“.

Ai microfoni di Eurosport Jannik Sinner ha chiarito anche cos’è successo quando si è toccato gli addominali nel secondo set: “Non so cosa avevo. Avevo un po’ di aria nella pancia, forse ho mangiato qualcosa di sbagliato. Nel breve tempo è passato tutto e nel terzo set non sentivo più nulla“.

In vista della semifinale contro Djokovic: “Sono fortunato ad affrontarlo un’altra volta. Ha vinto dieci volte in questo torneo, la cosa che posso assicurare è che darò il 100% e lotterò su ogni palla. Vediamo come mi sento domani, potrai anche prendere una giornata di riposo. L’incontro successivo sarà durissimo, ma non vedo l’ora di disputarlo“.

Foto: Lapresse