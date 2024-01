Cosa è successo a Jannik Sinner? Chiarita l’entità del problema fisico

Jannik Sinner ha dovuto fare i conti con un problema fisico durante il quarto di finale degli Australian Open 2024. Nel corso del confronto con il russo Andrey Rublev, il tennista italiano ha fronteggiato un fastidio agli addominali che avrebbe potuto dargli dei seri grattacapi. L’episodio si è manifestato nel bel mezzo del secondo set, quando l’altoatesino si trovava in battuta sul 3-2 in favore dell’avversario e si era portato comodamente in vantaggio per 30-0 e poi 40-15 con uno splendido rovescio lungolinea.

A seguire l’azzurro ha sbagliato due diritti (40-40) e proprio in quel frangente si è toccato gli addominali per la prima volta e successivamente ha messo largo il passante di diritto dopo una palla corto. A seguire un altro massaggio allo stomaco, prima di annullare una break break con l’ace e tenere il turno di battuta con un altro splendido servizio vincente (3-3). Jannik Sinner ha continuato a toccarsi l’addome nei due game successivi, ma in qualche modo è riuscito a tenere a bada il rivale.

Il numero 4 del ranking ATP non ha chiamato l’intervento di uno specialista e ha continuato a giocare con grande lucidità, trascinando la frazione al tie-break. Si è trovato sotto per 1-5, ha inscenato una clamorosa rimonta, ha portato a casa il secondo set e ha poi chiuso i conti, meritandosi la semifinale contro il serbo Novak Djokovic. Jannik Sinner ha poi spiegato ai microfoni di Eurosport cos’è successo: “Non so cosa avevo. Avevo un po’ di aria nella pancia, forse ho mangiato qualcosa di sbagliato. Nel breve tempo è passato tutto e nel terzo set non sentivo più nulla“.

Foto: Lapresse