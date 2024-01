LIVE Sinner-Baez, Australian Open 2024 in DIRETTA: si gioca di notte, sale l’asticella con l’argentino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Sebastian Baez, match valevole per il terzo turno degli Australian Open 2024. Si alza l’asticella per il numero 1 d’Italia, che affronterà la testa di serie numero 26, l’argentino Baez.

Tutto facile nei primi due turni di questo torneo per Sinner, che ha vinto senza concedere alcun set. L’italiano ha incontrato sulla sua strada due tennisti olandesi: Botic Van de Zandschulp e Jesper De Jong. Nel primo incontro l’azzurro ha avuto qualche grattacapo in più, vincendo per 6-4, 7-5, 6-3 una partita che ha rischiato di complicarsi nel corso del secondo parziale. Nessun problema invece nel match di secondo turno, vinto con un triplo 6-2.

Baez è arrivato al terzo turno lasciando un set a J.J. Wolf, poi ritirato nel corso del quarto parziale, ed uno a Daniel Elahi Galan. L’argentino ha faticato nei primi due tornei della stagione, perdendo in tre set contro il qualificato slovacco Lukas Klein a Brisbane ed in due con Jack Draper ad Adelaide.

Tra i due giocatori c’è un precedente molto recente. Sinner e Baez infatti si sono affrontati lo scorso ottobre nel torneo di Shanghai. A vincere è stato l’italiano, il quale però ha dovuto rimontare un set di svantaggio prima di imporsi con lo score di 3-6, 6-3, 6-2 in due ore e due minuti di gioco.

La sfida tra Sinner e Baez aprirà la sessione diurna sulla Margaret Court Arena alle 12.00 locali, le 02.00 italiane. L’incontro sarà visibile su Eurosport ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Baez a partire dalle 02.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse