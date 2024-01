Jannik Sinner da record agli Australian Open! Il nuovo primato e i game concessi agli avversari

Jannik Sinner ha concesso soltanto quattro game al malcapitato Sebastian Baez in occasione del terzo turno degli Australian Open 2024, andato in scena nella notte italiana sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse altoatesino ha sportivamente surclassato l’argentino, numero 29 del ranking ATP che sulla carta avrebbe dovuto creare qualche grattacapo in più al nostro portacolori e che invece si è dovuto inchinare mestamente in 1 ora e 52 minuti di gioco.

Il 22enne ha alzato ulteriormente il proprio livello di gioco e si è meritato con disinvoltura la qualificazione agli ottavi di finale, dove se la dovrà vedere con il rognoso russo Karen Khachanov (numero 15 della graduatoria internazionale). Il numero 4 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-3: per la prima volta in carriera ha vinto lasciando per strada soltanto quattro game in un incontro di livello Slam. Questa è una delle tante statistiche degne di nota emerse al termine della sfida in terra oceanica.

Il precedente primato del nostro portacolori risaliva a un incontro del 30 agosto 2023: al primo turno degli US Open surclassò il tedesco Yannick Hanfmann con un perentorio 6-3, 6-1, 6-1 e quindi concesse al rivale cinque game. Sono prove di forza importanti per un giocatore sempre più ai vertici e sempre più convinto della propria caratura agonistica.

