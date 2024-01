LIVE Cobolli-De Minaur, Australian Open 2024 in DIRETTA: nulla da perdere contro il n.10 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open 2024 tra Flavio Cobolli e l’australiano Alex De Minaur. Continua la favola del toscano, che troverà dall’altra parte della rete l’idolo di casa e numero 10 delle classifiche ATP che pochi giorni fa ha eliminato nettamente Matteo Arnaldi. Nessun precedente tra i due giocatori, con il vincente della sfida che agli ottavi incrocerà uno tra l’americano Sebastian Korda ed il russo Andrey Rublev.

Cobolli, ventunenne fiorentino, arriva a questo appuntamento dopo aver inanellato cinque vittorie consecutive tra tabellone di qualificazione e main draw. Superati agevolmente l’australiano Jin, il tedesco Hassan e l’argentino Rodriguez Taverna nel tabellone cadetto, Flavio ha poi beffato il cileno Jarry e convinto contro il russo Kotov raggiungendo il terzo turno a suon di vincenti. Ora l’asticella si alza, e Cobolli avrà come avversario un giocatore che dalla sua parte potrà contare sul calore di tutto il pubblico.

Dal canto suo De Minaur, ventiquattrenne di Sydney che da qualche settimana ha fatto irruzione in top ten, non ha certo voglia di fermarsi. Dopo aver piegato le resistenze del canadese Raonic all’esordio, il padrone di casa ha regolato nettamente il nostro Arnaldi, concedendogli appena 6 game. Dal tennis equilibrato, fa della regolarità da fondo campo il suo credo. Cobolli dovrà cercare di non strafare, mantenendo alta l’intensità dal primo all’ultimo scambio.

Il match di terzo turno degli Australian Open 2024 tra Flavio Cobolli ed Alex De Minaur sarà il terzo sulla Kia Arena ed inizierà in ogni caso non prima delle 9.00 ora italiana. Sarà possibile seguire l'incontro in diretta TV su Eurosport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN e Discovery.

Foto: LaPresse