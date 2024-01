VIDEO Sinner-Baez 3-0, sintesi Australian Open: dominio palese in meno di 2 ore

Jannik Sinner ha letteralmente tramortito Sebastian Baez al terzo turno degli Australian Open. Il tennista italiano ha surclassato l’argentino in tre rapidissimi set, chiudendo i conti in appena 1 ora e 54 minuti di gioco sul cemento di Melbourne. L’altoatesino ha dominato perentoriamente la scena contro il numero 29 del ranking ATP, riuscendo così a proseguire la propria avventura nel primo Slam della stagione.

Il 22enne tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare il temibilissimo russo Karen Khachanov, numero 15 della graduatoria che oggi ha regolato il ceco Machac in quattro set. I precedenti contro l’avversario sono a suo favore (2-1), ha vinto gli ultimi due andati in scena nel 2021 ma si è trattato sempre di grande battaglie decise sul filo di lana. In palio l’accesso ai quarti di finale, da disputare contro chi uscirà dallo spicchio di tabellone in cui sembrano emergere Andrey Rublev e Alex de Minaur.

Jannik Sinner ha preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute e ha tramortito senza faticare il malcapitato sudamericano, imponendosi con l’altisonante punteggio di 6-0, 6-1, 6-3. Il nostro portacolori ha concesso soltanto quattro game al malcapitato avversario e aumenta le proprie quotazioni in vista della fase calda della prestigiosa manifestazione in terra oceanica. Di seguito il VIDEO con gli highligths e la sintesi di Sinner-Baez, match valido per il terzo turno degli Australian Open 2024.

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-BAEZ AUSTRALIAN OPEN

Foto: Lapresse