Quanto tempo ha giocato Sinner agli Australian Open? La media in campo nelle prime 3 partite

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale degli Australian Open 2024 con grandissima disinvoltura e tra un paio di giorni tornerà in campo per incrociare il temibile russo Karen Khachanov, numero 15 al mondo che potrebbe seriamente impensierire il nostro portacolori. Il fuoriclasse altoatesino si è sbarazzato con grandissima facilità dei primi tre avversari incrociati sul cemento di Melbourne, dove va in scena il primo Slam della stagione.

Il tennista italiano ha fatto il proprio debutto in terra oceanica liquidando l’olandese Botic van de Zandschulp (numero 59 del ranking ATP con il punteggio di 6-4, 7-5, 6-3 in 2 ore e 34 minuti di gioco. Successivamente il 22enne ha tramortito l’olandese Jesper de Jong (qualificato, numero 161 della classifica) con un secco 6-2, 6-2, 6-2 in 1 ora e 43 minuti di gioco. Stanotte l’azzurro si è sbarazzato dell’argentino Sebastian Baez (numero 29 della graduatoria internazionale) con un lapidario 6-0, 6-1, 6-3 in 1 ora e 52 minuti di gioco.

Jannik Sinner è rimasto in campo complessivamente per 6 ore e 9 minuti di gioco, per una media di 2 ore e 3 minuti in ciascun incontro disputato fino a oggi. Indubbiamente il numero 4 al mondo è stato molto rapido nei primi appuntamenti di questa manifestazione e ha così risparmiato energie preziose in vista della fase calda del torneo, dove è molto importante arrivare riposati e non con troppe ore di tennis giocato ad altissima intensità nei primi turni.

