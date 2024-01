Ranking ATP, Sinner resta ad oltre 1000 punti da Medvedev: come potrebbe superarlo agli Australian Open

Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open 2024, riuscendo a surclassare l’argentino Sebastian Baez in un terzo turno a senso unico (6-0, 6-1, 6-3), e ora si prepara per l’intensa sfida contro il russo Karen Khachanov, numero 15 al mondo che potrebbe seriamente impensierire il nostro portacolori e che rappresenta un serio ostacolo sulla strada che conduce ai quarti di finale (dove potrebbe incrociare il russo Andrey Rublev o l’australiano Alex de Minaur, sulla carta favoriti rispettivamente contro lo statunitense Korda e il nostro Cobolli).

Il tennista italiano occupa il quarto posto del ranking ATP con 6.510 punti all’attivo, ne ha guadagnati 20 rispetto all’inizio della settimana e vuole continuare nella propria scalata. L’approdo ai quarti di finale gli permetterebbe di issarsi a quota 6.710 punti e avere la certezza di essere quantomeno numero 4 del mondo anche al termine degli Australian Open, visto che il russo Andrey Rublev non potrebbe più superarlo nemmeno alzando al cielo il trofeo sul cemento di Melbourne. Jannik Sinner ha però l’obiettivo di migliorare il proprio piazzamento, ma per riuscire nell’impresa serve operare un difficile sorpasso sul russo Daniil Medvedev.

L’attuale numero 3 del mondo, ieri salvatosi in rimonta al quinto set contro il finlandese Ruusuvuori, vanta 7.565 punti alla vigilia dell’incontro di terzo turno contro il canadese Felix Auger-Aliassime e dunque ha più di 1.000 punti di margine sul nostro portacolori. Cosa deve fare Jannik Sinner per superare Daniil Medvedev già al termine del primo Slam della stagione? Nel caso in cui il russo perda contro Auger-Aliassime, allora al 22enne basterebbe raggiungere la finale (salirebbe a quota 7.610 punti). Se Medvedev riuscisse a battere Auger-Aliassime, allora Sinner dovrebbe vincere gli Australian Open (volerebbe a 8.310 punti) e sperare che il rivale si fermi in semifinale (8.265 punti).

COSA DEVE FARE SINNER PER SUPERARE MEDVEDEV NEL RANKING

Se Medvedev perde al terzo turno contro Auger-Aliassime, Sinner deve arrivare in finale.

Se Medvedev batte Auger-Aliassime al terzo turno, Sinner deve vincere il torneo e sperare che Medvedev si fermi in semifinale.

Foto: Lapresse