Calendario Australian Open 2024: ordine di gioco 20 gennaio, orari, tv, streaming, italiani in campo

Gli Australian Open 2024 proseguiranno sabato 20 gennaio con una giornata riservata agli incontri di terzo turno. L’Italia si stringerà attorno a Jasmin Paolini, chiamata ad affrontare la russa Anna Blinkova: appuntamento nel cuore della notte, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 01.00 alla Kia Arena (ad aprire il programma su quel campo sarà il confronto tra Kalinskaya e Stephens).

Riflettori puntati anche su Carlos Alcaraz che, nella notte italiana (secondo match dalle ore 02.00 alla Rod Laver Arena), incrocerà il giovane promettente cinese Shang. Il tedesco Alexander Zverev incrocerà invece lo statunitense Michelsen nella sessione serale. Il russo Daniil Medvedev tornerà in campo dopo essersi salvato in rimonta contro Ruusuvuori e dovrà vedersela con il canadese Felix Auger-Aliassime, che sembra essere in ripresa: appuntamento nella sessione serale.

La polacca Iga Swiatek affronterà la ceca Noskova dopo aver recuperato una situazione complicatissima. Si prospetta interessante il confronto tra il norvegese Casper Ruud e il britannico Cameron Norrie. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, l’ordine di gioco di sabato 20 gennaio agli Australian Open 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1-2; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

ORDINE DI GIOCO AUSTRALIAN OPEN 20 GENNAIO

ROD LAVER ARENA

Ore 02.00 Zheng vs Wang (terzo turno femminile)

A seguire Shang vs Alcaraz (terzo turno maschile)

Ore 09.00 Swiatek vs Noskova (terzo turno femminile)

A seguire Zverev vs Michelsen (terzo turno maschile)

MARGARET COURT ARENA

Ore 02.00 Paul vs Kecmanovic (terzo turno maschile)

A seguire Ostapenko vs Azarenka (terzo turno femminile)

Ore 09.00 Auger-Aliassime vs Medvedev (terzo turno maschile)

A seguire Svitolina vs Golubic (terzo turno femminile)

JOHN CAIN ARENA

Ore 01.00 Navarro vs Yastremska (terzo turno femminile)

Non prima delle ore 03.30 Humbert vs Hurkacz (terzo turno maschile)

Non prima delle ore 07.00 Norrie vs Ruud (terzo turno maschile)

KIA ARENA

Ore 01.00 Kalinskaya vs Stephens (terzo turno femminile)

A seguire Blinkova vs Paolini (terzo turno femminile)

A seguire Match da definire

Non prima delle ore 05.30 Dimitrov vs Borges (terzo turno maschile)

COURT 3

Ore 01.00 Match da definire

Non prima delle ore 02.30 Dodin vs Burel (terzo turno femminile)

A seguire Cazaux vs Griekspoor (terzo turno maschile)

COME VEDERE GLI AUSTRALIAN OPEN IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1-2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Foto: Lapresse