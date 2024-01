Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi agli Australian Open? Il montepremi continua a crescere

Jannik Sinner prosegue in maniera convincente il proprio cammino agli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica che va in scena sul cemento di Melbourne. Il giocatore italiano ha letteralmente tramortito l’argentino Sebastian Baez al terzo turno del torneo in terra oceanica. L’altoatesino ha regolato in maniera nitida il comunque temibile numero 29 del ranking ATP, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-0, 6-1, 6-3 in 1 ora e 54 minuti di gioco.

Dopo le due vittorie contro gli olandesi Botic van de Zandschulp e Jesper de Jong, l’azzurro ha saputo ulteriormente alzare il tiro contro un avversario di maggiore rango e ha offerto una prestazione di forza che gli ha permesso di qualificarsi agli ottavi di finale, dove incrocerà il vincente del confronto tra il ceco Machac e il russo Khachanov. Il nostro portacolori si conferma numero 4 al mondo e ha messo nel mirino un possibile quarto di finale contro il russo Andrey Rublev, favorito nell’altro spicchio di tabellone.

Il risultato odierno ha una rilevante importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi agli ottavi di finale degli Australian Open 2024? L’assegno riporta la cifra di 375.000 dollari australiani (circa 226.700 euro). Stiamo parlando unicamente dell’importo garantito dagli organizzatori del torneo, l’azzurro potrà naturalmente godere anche degli emolumenti derivanti da sponsor e altre fonti.

Diamo uno sguardo anche alle cifre previste nel prosieguo del torneo, che cresceranno in maniera esponenziale già dal prossimo turno. L’ingresso ai quarti di finale assicura 600.000 dollari australiani, l’approdo in semifinale viene riconosciuto con 990.000 dollari, il finalista perdente si consola con 1,725 milioni di dollari, il vincitore degli Australian Open 2024 festeggia con 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,92 milioni di euro).

GUADAGNO SINNER CON GLI OTTAVI AGLI AUSTRALIAN OPEN

375.000 dollari australiani (circa 226.700 euro).

Foto: Lapresse