LIVE Sci alpino, SuperG Cortina 2024 in DIRETTA: Gut-Behrami e Huetter favorite, Brignone e Goggia ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari, Tv e streaming del SuperG femminile di Cortina – Le azzurre convocate per le gare di Cortina – I precedenti dell’Italia a Cortina – Classifica della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 – Calendario di Coppa del Mondo 2023-2024 – La cronaca della prima discesa di Cortina – La cronaca della seconda discesa di Cortina – Quante gare salterà Mikaela Shiffrin?

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Cortina d’Ampezzo, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si conclude con la terza gara in tre giorni il week end di Cortina per il circo bianco che ha regalato emozioni e brividi con alcuni infortuni seri che hanno riguardato anche la leader di Coppa del Mondo Mikaela Shiffrin, costretta ad uno stop di qualche gara, compresa quella odierna.

Non è stato un week end fortunato per le azzurre finora. Sono arrivati i due terzi posto per Sofia Goggia che non è soddisfatta però perchè in entrambi i casi può recriminare, nella prima discesa con qualche errore di troppo, nella seconda con la sfortuna che ha architettato la beffa per l’azzurra, superata da due outsider come Mowinckel e Wiles, favorite dopo lunghi stop dal fatto che la neve si è velocizzata. Oggi Sofia Goggia tenterà di rifarsi in SuperG, specialità che non sempre le ha regalato grandi soddisfazioni. C’è attesa anche per Federica Brignone che non ha disputato due discese indimenticabili, uscendo nella prima e restando fuori dalla top 10 nella seconda, mentre Marta Bassino con due noni posti in discesa potrebbe dire la sua oggi, così come Laura Pirovano che ha disputato due buone gare. In gara a anche Nicol e Nadia Delago, Teresa Runggaldier e Roberta Melesi dopo aver saltato la discesa di ieri.

Uscendo dai confini azzurri, fari puntati in particolare sulla svizzera Lara Gut Behrami, che è sempre lì, molto vicina alla zampata che non è ancora arrivata nel 2024. Attenzione anche alla specialista austriaca Cornelia Huetter, ma non si può certo sottovalutare l’altra austriaca che si è aggiudicata la prima discesa, Stephanie Venier e la vincitrice di ieri, la norvegese Ragnhild Mowinckel che ha finalmente trovato la condizione e il modo per piazzare il colpo vincente che ha raddrizzato una stagione fin qui avara di soddisfazioni per lei. Tra le protagoniste annunciate anche la francese Laura Gauche e l’austriaca Miriam Puchner.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del SuperG di Cortina d’Ampezzo, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Si parte alle 10.30. Buon divertimento!

Foto: Fisi Pentaphoto