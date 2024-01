Sci alpino, i precedenti dell’Italia a Cortina d’Ampezzo: grande tradizione con Isolde Kostner e poi Sofia Goggia

Cortina d’Ampezzo è ormai un appuntamento tradizionale a fine gennaio per la Coppa del Mondo di sci alpino con la velocità a farla da padrona e l’Italia spesso protagonista sulla neve di casa. Sono quattro le azzurre che possono vantare almeno un primo posto in discesa libera sull’Olimpia delle Tofane ma due in particolare hanno o hanno avuto un feeling speciale con questa pista che è stata anche teatro dei Mondiali 2021, Isolde Kostner e Sofia Goggia.

Isolde Kostner è stata la prima italiana ad aggiudicarsi la discesa di Cortina nel 1996 e si è ripetuta nel 1997 a pari merito con Heidi Zurbriggen, nel 1998 e nel 2001 ottenendo dunque quattro successi complessivi in questa gara che sembrava disegnata apposta per le sue caratteristiche.

Dal 2001 l’Italia ha dovuto aspettare ben 11 anni per vedere trionfare un’altra sua atleta sull’Olimpia delle Tofane, Daniela Merighetti che si impose nel 2012 a coronamento di una carriera di spessore. Nel 2015 fu la compianta Elena Fanchini ad avere la meglio cogliendo uno dei risultati più prestigiosi della sua brillante carriera.

Dal 2018 è iniziata l’era di Sofia Goggia, che con Cortina ha un rapporto di amore e odio. Dopo i due secondi posti in discesa e SuperG nel 2017, la campionessa olimpica ha vinto la discesa del 2018, preparando al meglio l’appuntamento olimpico che l’avrebbe vista trionfare di lì a poco. Sofia Goggia sempre in discesa libera si è poi imposta nel 2022 sempre e nella prima delle due discese del 2023, prima di uscire in SuperG e procurarsi l’infortunio che poi ha messo in dubbio fino all’ultimo la sua presenza ai Mondiali di Courchevel-Meribel.

Italia un po’ meno vincente nel SuperG che le azzurre hanno sempre fatto un po’ fatica a digerire. Due soli i trionfi italiani fino a questo momento, nel 1997 grazie ad una straripante Isolde Kostner e, a distanza di ben 25 anni, nel 2022 fu Elena Curtoni ad imporsi in una delle stagioni migliori della specialista azzurra della velocità.

Foto Lapresse