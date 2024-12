LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Goggia e Brignone all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Sulla mitica pista Birds of Prey andrà in scena la seconda e ultima gara di questo fine settimana sulle nevi statunitensi: dopo la discesa libera disputata ieri, si preannuncia ancora grande spettacolo nella velocità e l’Italia vuole essere grande protagonista con le sue stelle desiderose di ottenere risultati degni di nota prima di tornare in Europa.

Sofia Goggia si rimette in gioco dopo l’eccellente secondo posto in discesa, al rientro in gara dopo l’infortunio. La fuoriclasse bergamasca punterà a confermarsi sul podio, dove invece cercherà di salire Federica Brignone, desiderosa di riscatto dopo il poco brillante nono posto conseguito ieri sera. Marta Bassino riparte dalla settima piazza e ha tutte le carte in regola per mettersi in regola in una disciplina molto tecnica, Laura Pirovano proverà a entrare in top-10.

L’austriaca Cornelia Huetter e la svizzera Lara Gut-Behrami saranno le due rivali di riferimento ma attenzione anche alla ceca Ester Ledecka, alla svizzera Michelle Gisin, all’austriaca Ricarda Haaser, alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del superG di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 19.00. Buon divertimento a tutti.