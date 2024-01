Sci alpino, le convocate dell’Italia per Cortina. Sofia Goggia guida le azzurre in Coppa del Mondo

Il DT Gianluca Rulfi ha convocato nove italiane per la tappa della Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena a Cortina d’Ampezzo nel weekend del 26-28 gennaio. Il fine settimana prevede due discese libere e un superG sulla mitica pista Olympia delle Tofane, che tra un paio di anni ospiterà le Olimpiadi.

Sofia Goggia cercherà il colpaccio nelle amate prove veloci di fronte al proprio pubblico, mentre Federica Brignone dovrà riscattare le ultime due uscite molto complicate nel massimo circuito internazionale itinerante. Nicol Delago cercherà una nuova magia dopo essere ritornata sul podio ad Altenmarkt. A completare la rosa tricolore saranno Roberta Melesi, Marta Bassino (reduce da una mancata qualifica in gigante), Nadia Delago, Laura Pirovano, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner.

Sofia Goggia si presenta da leader della classifica di discesa libera e in terra dolomitica ha già vinto tre volte (2018, 2022, 2023 sempre in discesa). Ai sigilli della fuoriclasse bergamasca si affiancano, in casa Italia, quelli di Isolde Kostner (quattro in discesa e uno in superG tra il 1997 e il 2011) e quelli in discesa di Daniela Merighetti (2012), Elena Fanchini (2015) ed Elena Curtoni (2022).

CONVOCATE ITALIA COPPA DEL MONDO CORTINA D’AMPEZZO

Roberta Melesi

Marta Bassino

Federica Brignone

Sofia Goggia

Nicol Delago

Nadia Delago

Laura Pirovano

Teresa Runggaldier

Monica Zanoner

Foto: Lapresse