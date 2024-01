Calendario sci alpino: orari Schladming, Cortina e Garmisch. Programma 23-28 gennaio, tv, streaming

Dopo una settimana da urlo la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino non lascia un attimo di respiro e si appresta ad entrare in altri sette giorni che promettono grande spettacolo. Doppia tappa per il circuito maschile, prima Schladming (Austria) per due gare tecniche e poi a Gaemisch per due gare veloci, mentre il settore femminile arriva finalmente in Italia con il trittico di velocità in calendario a Cortina d’Ampezzo.

L’inizio era stato a rilento, ma ora i ragazzi del Circo Bianco stanno gareggiando davvero a ritmi forsennati. Dopo i tre slalom consecutivi torna protagonista anche in gigante, con una due giorni imperdibile sulla Planai di Schladming. Gli orari saranno sempre gli stessi, 17.45 la prima manche e 20.45 la seconda con l’inversione delle trenta. Martedì 23 è in programma la gara tra le porte larghe, seguita il giorno dopo da quella tra i rapid gates. Nel fine settimana saranno ancora protagonisti gli uomini jet, con Garmisch che ritorna protagonista dopo tre anni nel Circo Bianco maschile ma senza la discesa: sono due i superG ad attendere gli sciatori.

Torna protagonista la velocità nel settore femminile, con Sofia Goggia che scalpita. La bergamasca non è andata a Jasna, mai scelta migliore, per allenarsi in vista del trittico di Cortina d’Ampezzo. Adesso è arrivato il momento di raccogliere i frutti, nonostante ci sarà una Mikaela Shiffrin che si è sempre trovata alla grande a queste latitudini. Programma denso, si inizia mercoledì con la prima prova, seguita il giorno dopo da un altro training. Trittico di appuntamenti che prevede venerdì e sabato due discese, la prima alle 10.30 e la seconda alle 11.00, mentre sabato si chiuderà con un superG a partire dalle 10.30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Schladming (Austria), Cortina (Italia) e Garmisch (Germania), valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiDue, RaiSport HD ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 23-28 GENNAIO

Martedì 23 gennaio

Ore 17.45 Prima manche gigante maschile Schladming (Austria)

Ore 20.45 Seconda manche gigante maschile Schladming (Austria)

Mercoledì 24 gennaio

Ore 11.00 Prima prova discesa femminile Cortina (Italia)

Ore 17.45 Prima manche slalom maschile Schladming (Austria)

Ore 20.45 Seconda manche slalom maschile Schladming (Austria)

Giovedì 25 gennaio

Ore 11.00 Prima prova discesa femminile Cortina (Italia)

Venerdì 26 gennaio

Ore 11.00 Discesa femminile Cortina (Italia)

Sabato 27 gennaio

Ore 10.30 Discesa femminile Cortina (Italia)

Ore 11.45 SuperG maschile Garmisch (Germania)

Domenica 28 gennaio

Ore 10.30 SuperG femminile Cortina (Italia)

Ore 11.30 SuperG maschile Garmisch (Germania)

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Due le tre gare di Cortina, RaiSport HD per le due tappe maschili, gratis e in chiaro; Eurosport (palinsesto variabile causa Australian Open), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse