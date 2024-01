LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch 2024 in DIRETTA: Bosca ci riprova, incognita condizioni sulla Kandahar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE del secondo SuperG di Garmisch (Germania), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Quinto appuntamento stagionale in questa disciplina, con la replica della gara di ieri. Ci saranno ancora sorprese o torneranno a dominare Odermatt e Sarrazin? L’Italia, rinfrancata dal secondo posto di Bosca, vuole provare a trovare la prima vittoria stagionale dal settore maschile.

Gara-1 di ieri è stata segnata dalle condizioni inusuali del manto nevoso, con la pista che è stata salata e che, a dire la verità, ha tenuto anche meglio del previsto. Un superG quello di ieri che non presentava nessuna trappola, con una tracciatura regolare che premiava chi riusciva a far scorrere l’attrezzo. I valori che si sono visti non sono stati i soliti stagionali, con la vittoria a sorpresa del francese Nils Allegre e un meraviglioso secondo posto per l’azzurro Guglielmo Bosca. Odermatt ha interrotto la striscia di podi consecutivi nella specialità, mentre Sarrazin non è riuscito ad esprimere la propria forza su un pendio in cui serviva grande dolcezza e morbidezza. Oggi cambierà tutto o non cambierà niente? Certo tanto dipenderà dalle condizioni della neve, ma i distacchi minimi ci saranno comunque.

Per quanto riguarda l’Italia, l’atmosfera è decisamente buona, con il primo podio in carriera di Bosca che oggi ci vuole riprovare. Ieri l’urlo della vittoria è stato strozzato in gola dal transalpino, chissà che oggi non possa arrivare il primo successo stagionale nel Circo Bianco a livello maschile. Può dire la sua anche Dominik Paris, ieri ottavo non distante dal podio, serve invece uno scatto a Mattia Casse, apparso poco a suo agio sulle nevi tedesche. Allargando gli orizzonti attenzione a Loic Meillard, ieri velocissimo anche nei tratti di scorrimento, così come a un Vincent Kriechmayr tornato in condizione. Guardando agli altri azzurri al cancelletto, saranno gli stessi sette di ieri, vuole andare a punti per la prima volta in stagione Giovanni Franzoni, ieri fermato da un errore dove uno tecnico come lui deve fare la differenza, mentre Alliod cerca la prima top-30 in carriera, e Borsotti vuole confermare i progressi in questa specialità.

Kandahr che replica la stessa gara di ieri, vedremo se le condizioni saranno simili o se si avrà una neve più ghiacciata. Partenza del primo sciatore prevista per le 11.30, buon divertimento e buono sci a tutti!

