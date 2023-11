Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2023-2024: Vlhova in testa, Gut insegue, Brignone 5a

Lo slalom gigante femminile sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria, è stata valida come gara d’esordio della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino ed ovviamente la classifica generale rispecchia l’odierno ordine d’arrivo, così come ricalca la relativa graduatoria di specialità.

In testa con 100 punti c’è l’elvetica Lara Gut-Behrami, davanti a Federica Brignone, seconda a quota 80, mentre in terza posizione con 60 c’è la slovacca Petra Vlhova. Quinta Marta Bassino a quota 45, subito a punti anche Sofia Goggia, 16ma a quota 15, ed Asja Zenere, 28ma con 3.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE

1. Petra Vlhova (Slovacchia) 160

2. Lara Gut (Svizzera) 100

3. Sara Hector (Svezia) 95

4. Mikaela Shiffrin (USA) 90

5. Federica Brignone (Italia) 80

5. Lena Duerr (Germania) 80

7. Katharina Liensberger (Austria) 68

8. Melanie Meillard (Svizzera) 50

9. Zrinka Ljutic (Croazia) 47

10. Marta Bassino )Italia) 45

28. Sofia Goggia (Italia) 28

CLASSIFICA SLALOM

1. Petra Vlhova (Slovacchia) 100

2. Lena Duerr (Germania) 80

3. Katharina Liensberger (Austria) 60

4. Mikaela Shiffrin (USA) 50

5. Sara Hector (Svezia)

6. Ali Nullmeyer (Canada) 40

7. Melanie Meillard (Svizzera) 36

8. Katharina Juber (Austria) 32

9. Zrinka Ljutic (Croazia) 29

10. Leona Popovic (Croazia) 26

CLASSIFICA GIGANTE

1. Lara Gut (Svizzera) 100

2. Federica Brignone (Italia) 80

3. Petra Vlhova (Slovacchia) 60

4. Sara Hector (Svezia) 50

5. Marta Bassino (Italia) 45

6. Mikaela Shiffrin (USA) 40

7. Valerie Grenier (Canada) 36

8. Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 32

9. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 29

10. Franziska Gritsch (Austria) 26

Foto: LaPresse