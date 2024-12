LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: l’Italia cerca un risultato per il morale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Val d’Isere, appuntamento valevole per la coppa del mondo di sci alpino 2024/2025. In Francia si preannuncia spettacolo per la terza gara della stagione tra le porte strette. Tanti gli atleti in lotta per un piazzamento di rilievo, mentre la spedizione italiana cercherà un risultato per rialzare il morale.

Il pettorale rosso sarà sulle spalle di Clement Noel, vincitore sia a Gurgl che a Levi. Il francese però arriva a questa gara con tanti punti di domanda dopo la brutta caduta nella prima manche del gigante di ieri. In ogni caso il transalpino dovrà fare i conti con un’agguerrita concorrenza guidata da Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Loic Meillard. Cerca una risposta Manuel Feller che ha iniziato nel peggiore dei modi questa stagione.

A Gurgl l’Italia ha rialzato leggermente la testa dopo la debacle di Levi in cui nessun italiano aveva raggiunto la seconda manche. In Austria il migliore degli azzurri è stato Alex Vinatzer, diciassettesimo. Nei 30 anche Tobias Kastlunger e Stefano Gross. Oltre ai tre già citati in gara ci sarà anche Filippo Della Vite, che cerca un risultato per cambiare il volto alla propria stagione.

La prima manche dello slalom di Val d’Isere scatterà alle 10.00, mentre alle 13.00 si entrerà nel vivo della gara. Il primo atleta a partire sarà Dave Ryding, mentre Vinatzer indosserà il pettorale 18. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Val d’Isere con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!