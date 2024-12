Sci alpino, Clement Noel dà forfait per lo slalom in Val d’Isere

Non è ancora iniziata la prima manche dello slalom della Val d’Isere (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025 che è già arrivata la prima grandissima notizia: Clement Noel non sarà al via della gara per le conseguenze della caduta di ieri nel corso del gigante.

Una assenza pesantissima, dopotutto il padrone di casa aveva centrato la vittoria nei primi due slalom della stagione (Levi e Gurgl) e ci teneva in maniera particolare e piazzare il tris sulle nevi francesi. Come detto, però, la brutta caduta di ieri nella gara tra le porte larghe è costata a carissimo prezzo al nativo di Remiremont, tanto da dovere alzare bandiera bianca in vista dello slalom odierno.

Come ha spiegato la Federazione francese in un un comunicato: “Clement Noel non sarà in gara oggi a causa della botta alla caviglia rimediata ieri nel gigante. Proseguirà i trattamenti per rientrare al più presto”. Arrivano anche le parole dello stesso sciatore classe 1997, che racconta in maniera più dettagliata la sua situazione. “La caviglia mi fa troppo male – ammette a SkiCrono – Le ho provate tutte, ma il rischio di peggiorare la situazione è dietro l’angolo. Questa mattina al mio risveglio il dolore era ancora troppo forte, per cui mi concentrerò sul recupero per tornare in pista nel più breve tempo possibile”.

Clement Noel prosegue nel suo racconto: “Già ieri avevo intuito che sarebbe stato impossibile gareggiare nello slalom. Ieri ho pensato solo a riposo e cure, non ho nemmeno preso parte al sorteggio dei pettorali. Ho provato a smaltire l’ematoma, ma non è stato possibile. Al risveglio ho provato a infilarmi gli scarponi e testare il percorso, ma ho capito che il dolore era eccessivo. Non vale la pena correre rischi inutili. Spero di poter tornare in azione già in Alta Badia il 23 dicembre”.