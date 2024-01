Quante gare salta Mikaela Shiffrin? Tempi di recupero e possibile rientro

Mikaela Shiffrin tornerà presto alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Questa è la prima bella notizia importante uscita dal weekend di Cortina d’Ampezzo. La fuoriclasse statunitense, infatti, autrice ieri di una bruttissima caduta nella prima discesa sull’Olympia delle Tofane, ha rassicurato tutti confermando come le sue condizioni siano molto migliori di quanto si potesse temere inizialmente.

Sulle prime, infatti, si pensava che la nativa di Vail fosse incappata in un infortunio molto più grave di quello che poi è effettivamente stato. Per fortuna niente di rotto e nemmeno legamenti lesionati. Un sospiro di sollievo davvero notevole per la cinque volte vincitrice della Sfera di Cristallo. La corsa verso il sesto trionfo, quindi, rimane ancora vivo.

Al momento la statunitense veleggia con 1209 punti in classifica generale e oltre 300 punti di margine sulle più immediate inseguitrici. A questo punto, però, rimane da capire una cosa. Quanto rimarrà ai box Mikaela Shiffrin? Secondo quanto rivelato dallo staff a stelle e strisce, si parlerebbe di almeno 2 settimane lontana dalle piste. Secondo quanto riportato dai Rai Sport, si parla di uno stiramento per la nativa del Colorado, confermando lo stop di 15 giorni.

Se le tempistiche saranno confermate, la fuoriclasse statunitense salterà sicuramente il gigante di Kronplatz (30 gennaio), il weekend di Garmisch-Partenkirchen (3-4 febbraio) e quello di Soldeu (10-11 febbraio). Il ritorno potrebbe avvenire nella tre-giorni di Crans Montana (16-17-18 febbraio). Sulla pista elvetica, però, andranno in scena due discese e un superG, per cui sarà valutato tutto con estrema accuratezza.

