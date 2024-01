Sofia Goggia ancora terza nella discesa di Cortina. Gara pazza tra cadute e interruzioni: vince Mowinckel

Ragnhild Mowinckel piazza il colpo nella seconda discesa di Cortina. La norvegese si regala una clamorosa vittoria sull’Olympia delle Tofane, centrando il suo primo successo in carriera nella specialità in Coppa del Mondo. Sicuramente una beffa per l’Italia e per Sofia Goggia, che sognava ormai il successo al termine ancora di una gara pazza, con una serie infinita di interruzioni per le cadute e anche per un’improvvisa tormenta di vento, che ha portato ad una lunghissima pausa.

Le sorprese non sono finite, visto che al secondo posto si è piazzata l’americana Jacqueline Wiles, bravissima ad inserirsi con il pettorale numero 26 a 35 centesimi dalla vincitrice. La statunitense non saliva sul podio in Coppa del Mondo addirittura da sei anni e l’ultima volta era stata proprio in discesa a Cortina nel 2018 (terza in quella occasione).

Come ieri Sofia Goggia è ancora terza e c’è sicuramente un po’ il sapore della beffa per la bergamasca, che stava ormai assaporando la vittoria prima della lunghissima pausa per il vento. La bergamasca ha concluso a 44 centesimi da Mowinckel, centrando comunque un podio che le permette di consolidare il pettorale rosso di leader della classifica di specialità.

Sfuma il podio, invece, per la francese Laura Gauche, che chiude quarta a 59 centesimi dalla vetta. Quinte a pari merito Lara Gut-Behrami e l’austriaca Stephanie Venier, vincitrice ieri, entrambe staccate di 71 centesimi dalla testa della classifica.

Settima l’austriaca Cornelia Huetter (+0.74), che ha preceduto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.76) ed una positiva Marta Bassino (+0.89), che sembra finalmente aver ritrovato un po’ la sua sciata e domani in superG può essere davvero tra le protagoniste, anche per la vittoria. Completa la Top-10 la francese Romane Miradoli.

FOTO: LaPresse