LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden 2023 in DIRETTA: Brignone e Bassino sfidano subito Shiffrin

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Soelden, prima tappa della coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Va in scena sulle nevi austriache la tradizionale ouverture della Coppa del Mondo, quest’anno con una vigilia particolarmente travagliata per via delle condizioni climatiche che, fino a qualche giorno fa, avevano messo in dubbio lo svolgimento della prima gara stagionale a causa del caldo che ha concesso una tregua permettendo il regolare innevamento della Rettenbach (a differenza dello scorso anno quando la gara fu annullata per pioggia).

Mikaela Shiffrin è ovviamente la candidata numero uno al successo finale, anche perchè l’americana si presenta in Austria con una striscia aperta di cinque successi consecutivi nella specialità. Un dominio assoluto quello della nativa di Vail nella passata stagione, con ben sette affermazioni all’attivo. Shiffrin è stata anche l’ultima a vincere in quel di Soelden, anche se sul Rettenbach vanta solo un’altra vittoria, datata 2014 ed in coabitazione con Anna Fenninger. Le azzurre Marta Bassino e Federica Brignone sanno benissimo come si vincere sulle nevi austriache ad inizio stagione: la piemontese ci ha vinto nel 2020 proprio davanti alla valdostana, che invece è salita sul gradino più alto del podio nel 2015, battendo proprio Mikaela Shiffrin, nel giorno della sua prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo.

Fari puntati anche sulla svizzera Lara Gut-Behrami e sulla slovacca Petra Vlhova, che avevano completato il podio nell’ultima edizione del 2021. Attenzione anche alla svedese Sara Hector e alla canadese Valerie Grenier, quest’ultima capace anche di ottenere una vittoria nella stagione passata. Totalmente imprevedibile Alice Robinson, che spera di ritrovarsi dopo anni di vero buio su una pista che l’aveva consacrata nel 2019.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del gigante di Soelden, prima tappa della coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.00, seconda manche alle 13.00. Buon divertimento!

Foto Lapresse