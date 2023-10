Ordine d’arrivo sci alpino, risultati e classifica gigante femminile Soelden: Brignone beffata, 4 azzurre a punti

Federica Brignone, sulla pista dove aveva vinto nel 2015 e si era classificata seconda nel 2020, chiude ancora al secondo posto lo slalom gigante femminile sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria, valevole come gara d’esordio della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

L’azzurra viene beffata per 0″02 dall’elvetica Lara Gut-Behrami, quarta dopo la prima manche, mentre si conferma al terzo posto, come al termine della prima manche, la slovacca Petra Vlhova, staccata di 0″14. Fa registrare un buon quinto posto Marta Bassino, in risalita dopo la settima piazza di metà gara, a 1″19.

In casa Italia vanno a punti anche Sofia Goggia, 16ma a 2″94, la quale guadagna 3 posizioni rispetto alla prima manche, ed Asja Zenere, 28ma a 3″53, che invece perde una piazza rispetto a metà gara. Fuori nella prima manche Roberta Melesi, 32ma a 3″79, Elisa Platino, 37ma a 4″48, ed Elena Curtoni, 46ma a 5″60.

ORDINE D’ARRIVO GIGANTE FEMMINILE SOELDEN

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 2:18.94

2 BRIGNONE Federica ITA 2:18.96 +0.02

3 VLHOVA Petra SVK 2:19.08 +0.14

4 HECTOR Sara SWE 2:20.04 +1.10

5 BASSINO Marta ITA 2:20.13 +1.19

6 SHIFFRIN Mikaela USA 2:20.34 +1.40

7 GRENIER Valerie CAN 2:20.39 +1.45

8 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 2:20.94 +2.00

9 ROBINSON Alice NZL 2:21.42 +2.48

10 GRITSCH Franziska AUT 2:21.52 +2.58

11 BUCIK Ana SLO 2:21.61 +2.67

11 MOLTZAN Paula USA 2:21.61 +2.67

13 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 2:21.71 +2.77

14 LJUTIC Zrinka CRO 2:21.85 +2.91

14 BRUNNER Stephanie AUT 2:21.85 +2.91

16 GOGGIA Sofia ITA 2:21.88 +2.94

17 MEILLARD Melanie SUI 2:21.94 +3.00

18 KAPPAURER Elisabeth AUT 2:21.95 +3.01

19 GISIN Michelle SUI 2:21.98 +3.04

20 DIREZ Clara FRA 2:22.10 +3.16

20 WILD Simone SUI 2:22.10 +3.16

22 HOLDENER Wendy SUI 2:22.17 +3.23

23 LIENSBERGER Katharina AUT 2:22.27 +3.33

24 RICHARDSON Britt CAN 2:22.29 +3.35

24 TRUPPE Katharina AUT 2:22.29 +3.35

26 ALPHAND Estelle SWE 2:22.38 +3.44

27 STJERNESUND Thea Louise NOR 2:22.40 +3.46

28 ZENERE Asja ITA 2:22.47 +3.53

29 RAST Camille SUI 2:22.51 +3.57

30 LUCZAK Magdalena POL 2:22.95 +4.01

Foto: LaPresse