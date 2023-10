Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante: Shiffrin favorita, le azzurre pronte alla sfida

Comincia da Soelden l’assalto azzurro alla Coppa del Mondo di gigante. Federica Brignone e Marta Bassino lanciano il guanto di sfida a Mikaela Shiffrin, detentrice della sfera di cristallo. Le due italiane sono assolutamente tra le rivali più accreditate della campionessa americana, che si presenta comunque ancora come la principale favorita per bissare il successo della passata stagione.

Shiffrin è in striscia positiva da cinque giganti consecutivi e sono addirittura sette le vittorie nella passata stagione in questa specialità. Il tutto aggiungendo anche la medaglia d’oro conquistata ai Mondiali, in un dominio veramente schiacciante da parte dell’americana in questa specialità e che ovviamente la rendono attualmente la donna da battere anche in questo nuovo avvio.

Marta Bassino è stata una delle tre atlete (le altre Lara Gut-Behrami e Valerie Grenier) che sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio, trionfando nel gigante di casa al Sestriere. La piemontese cercherà di ripetere la meravigliosa stagione di due anni fa, quando riuscì a conquistare la sua prima e al momento unica Coppa del Mondo della carriera in gigante.

Bassino è certamente una delle rivali di Shiffrin, come lo deve essere anche la stessa Federica Brignone, che nella passata stagione si è accesa solo da gennaio con i podi a Kranjska Gora e Kronplatz, l’argento ai Mondiali ed infine un altro secondo posto a ad Are. La valdostana ha vinto la coppa di specialità l’anno prima di Bassino e ripetere quell’annata può esserle fondamentale anche in ottica classifica generale, dove l’obiettivo è quello di chiudere sul podio.

Un obiettivo molto simile a quello di Brignone anche per Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami. La slovacca e la svizzera sono altre due candidate per la conquista della coppa di gigante. Vlhova ha avuto un rendimento un po’ altalenante nella passata stagione e si è trovata meglio tra i pali stretti, mentre l’elvetica non è probabilmente riuscita a restare costante per tutta l’anno, ottenendo comunque una vittoria all’inizio a Killington e poi alcuni podi.

Non bisogna dimenticare nel lotto delle possibili vincitrici della coppa anche Sara Hector. La svedese ha sfiorato la sfera di cristallo nella stagione 2021/2022, quando fu Tessa Worley a vincere, sfruttando anche un infortunio della scandinava. Sono quattro i podi ottenuti da Hector nel 2022/2023, ma è mancato l’acuto per la svedese, che comunque sarà un’avversaria agguerrita fin dalla prima di Soelden.

FOTO: LaPresse