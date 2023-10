Sci alpino, riparte il duello tra Brignone e Goggia: in palio il primato nella classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo

Con il gigante di Soelden riparte non solo la Coppa del Mondo, ma anche il grande duello che ha caratterizzato le ultime stagioni dello sci italiano. Sofia Goggia contro Federica Brignone, le due campionesse azzurre che si stanno contendendo il primato nella classifica delle italiane più vincenti della storia.

Al momento in vantaggio è la bergamasca, che ha conquistato in carriera 22 vittorie in Coppa del Mondo. Brignone, però, è subito dietro ad un solo successo dalla connazionale. Sicuramente la passata stagione ha sorriso molto a Goggia, che ha sfruttato il dominio in discesa libera, mentre Federica si è imposta solo una volta nel superG di St.Anton nello scorso gennaio.

Il vantaggio di Brignone verso Goggia è quello di poter avere a disposizione tre discipline, oltre alle eventuali combinate, dove è anche campionessa del mondo in carica. Dall’altra parte, però, Goggia ha una specialità, la discesa libera, dove è la dominatrice assoluta e dove la concorrenza è sicuramente inferiore rispetto al gigante e al superG, le gare dove Brignone ha maggiori possibilità.

Il comparto femminile vedrà finalmente una divisione uguale tra le quattro specialità: 11 discese, 11 superG, 11 giganti e 11 slalom. Sicuramente Goggia può davvero sfruttare le tantissime discese e costruire proprio nella velocità un solco decisivo nei confronti di Brignone. Soelden comunque sarà la prima tappa e Federica cercherà il pareggio immediato, anche se non sarà semplice. La Coppa del Mondo è pronta a ripartire e l’Italia a vivere il suo spettacolare duello.

