Sci alpino, Federica Brignone in testa a Soelden: “Merito della preparazione, ma avversarie agguerrite”

Iniziare meglio di così era davvero impossibile. Prima gara dell’anno e subito Federica Brignone scatenata all’apertura della Coppa del Mondo nel gigante di Soelden: l’azzurra è al comando, con un buon margine sulle avversarie al termine della prima manche e va a caccia della vittoria.

Le sue parole al termine della discesa iniziale ai microfoni RAI: “Ho sciato bene tutta l’estate, ho avuto buone sensazioni e un’ottima preparazione poi arrivare qua e farlo è un’altra cosa. Non abbiamo avuto tanti confronti, quindi non sapevo come andavano le altre”.

E aggiunge: “La prima manche dopo mesi è difficile, mi aspetto avversarie agguerrite nella seconda manche. Comunque sono molto contenta delle mie sensazioni e del mio fisico”.

In attesa della discesa decisiva: “Sono andata a tutta ma non ho mai avuto un momento dove non mi sono trovata sotto controllo. È stata una preparazione divertente e penso che si veda, sono contenta”.

Foto: Lapresse