Sci alpino, risultati e classifica prima manche gigante femminile Soelden 2023: Brignone davanti a tutte, Bassino ottava. Goggia 20ma, Zenere 28ma

Federica Brignone, sulla pista dove ha vinto nel 2015 e si è classificata seconda nel 2020, chiude al comando la prima manche dello slalom gigante femminile sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria, valevole come gara d’esordio della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino.

L’azzurra vanta un margine di mezzo secondo sulla svedese Sara Hector e di 63 centesimi sulla slovena Petra Vlhova, mentre fa registrare un buon piazzamento in vista della seconda manche, in programma a partire dalle ore 13.00 con l’inversione delle migliori 30, anche Marta Bassino, ottava a 1″25.

In casa Italia staccano il pass per la seconda run anche Sofia Goggia, 20ma a 2″80, dapprima danneggiata da un addetto alla pista e poi fatta ripartire, ed Asja Zenere, 28ma a 3″30, mentre non ce la fanno Roberta Melesi, 33ma a 3″79, Elisa Platino, 38ma a 4″48, ed Elena Curtoni, 47ma a 5″60.

CLASSIFICA PRIMA MANCHE GIGANTE FEMMINILE SOELDEN

1 6 6 BRIGNONE Federica ITA 1:08.77

2 2 2 HECTOR Sara SWE 1:09.27 +0.50

3 5 5 VLHOVA Petra SVK 1:09.40 +0.63

4 1 1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:09.50 +0.73

5 3 3 SHIFFRIN Mikaela USA 1:09.52 +0.75

6 7 7 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:09.90 +1.13

7 9 9 GRITSCH Franziska AUT 1:09.96 +1.19

8 4 4 BASSINO Marta ITA 1:10.02 +1.25

9 14 14 GRENIER Valerie CAN 1:10.19 +1.42

10 10 10 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 1:10.38 +1.61

11 17 17 GISIN Michelle SUI 1:11.06 +2.29

12 12 12 STJERNESUND Thea Louise NOR 1:11.07 +2.30

13 13 13 ROBINSON Alice NZL 1:11.11 +2.34

14 30 30 TRUPPE Katharina AUT 1:11.21 +2.44

15 11 11 BUCIK Ana SLO 1:11.28 +2.51

16 21 21 BRUNNER Stephanie AUT 1:11.33 +2.56

17 15 15 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1:11.39 +2.62

18 18 18 LIENSBERGER Katharina AUT 1:11.50 +2.73

19 28 28 WILD Simone SUI 1:11.53 +2.76

20 32 32 GOGGIA Sofia ITA 1:11.57 +2.80

21 23 23 ALPHAND Estelle SWE 1:11.71 +2.94

22 24 24 RAST Camille SUI 1:11.77 +3.00

23 35 35 RICHARDSON Britt CAN 1:11.84 +3.07

24 16 16 HOLDENER Wendy SUI 1:11.89 +3.12

25 46 46 LUCZAK Magdalena POL 1:11.90 +3.13

26 48 48 LJUTIC Zrinka CRO 1:11.94 +3.17

27 25 25 KAPPAURER Elisabeth AUT 1:12.03 +3.26

28 27 27 ZENERE Asja ITA 1:12.07 +3.30

29 8 8 MOLTZAN Paula USA 1:12.12 +3.35

30 36 36 MEILLARD Melanie SUI 1:12.17 +3.40

31 43 43 DIREZ Clara FRA 1:12.34 +3.57

32 20 20 ELLENBERGER Andrea SUI 1:12.45 +3.68

33 49 49 HUBER Katharina AUT 1:12.56 +3.79

33 29 29 MELESI Roberta ITA 1:12.56 +3.79

35 39 39 HURT A J USA 1:12.85 +4.08

36 26 26 COLTURI Lara ALB 1:12.96 +4.19

37 59 59 LYSDAHL Kristin NOR 1:13.12 +4.35

38 38 38 PLATINO Elisa ITA 1:13.25 +4.48

39 40 40 JELINKOVA Adriana CZE 1:13.76 +4.99

40 37 37 GRAY Cassidy CAN 1:13.91 +5.14

40 31 31 SUTER Corinne SUI 1:13.91 +5.14

42 51 51 AICHER Emma GER 1:13.92 +5.15

43 52 52 JOHANSSON Stella USA 1:13.96 +5.19

44 45 45 PYKALAINEN Erika FIN 1:13.98 +5.21

45 56 56 LINGG Charlotte LIE 1:14.12 +5.35

46 50 50 SLOKAR Andreja SLO 1:14.18 +5.41

47 33 33 CURTONI Elena ITA 1:14.37 +5.60

48 57 57 ASTNER Nina AUT 1:14.77 +6.00

49 55 55 NYBERG Lisa SWE 1:14.79 +6.02

49 44 44 BOCOCK Mary USA 1:14.79 +6.02

51 58 58 JANCOVA Rebeka SVK 1:17.86 +9.09

TVIBERG Maria Therese NOR DNF

SCHEIB Julia AUT DNF

LOEVBLOM Hilma SWE DNF

HEIDER Michaela AUT DNF

DVORNIK Neja SLO DNF

BOCOCK Elisabeth USA DNF

BENNETT Sarah CAN DNF

MOERZINGER Elisa AUT DNF

Foto: LiveMedia/Sergio Bisi