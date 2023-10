Sci alpino, calendario giganti Soelden: orari 28-29 ottobre, dove vedere le gare in tv e streaming

Nel week end del 28-29 ottobre la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 prende il via. Saranno le nevi di Soelden (Austria), come è ormai consuetudine, a dare il via alle danze. In programma due giganti: la gara femminile (prima manche alle 10.00 e seconda manche) è prevista sabato 28, mentre quella maschile (prima manche alle 10.00 e seconda manche) si terrà nel giorno successivo.

Nella prova delle donne grandi attese dalla squadra azzurra. Il tris formato da Marta Bassino, Federica Brignone e da Sofia Goggia, in particolare, ambisce alle posizioni nobili, lanciando il guanto di sfida a una fuoriclasse assoluta come la statunitense Mikaela Shiffrin, grande interprete di questo pendio. Tuttavia le azzurre sanno come si vince e vorranno giocare un brutto scherzo alla campionessa degli States.

Tra le porte larghe, versione maschile, si darà la caccia allo svizzero Marco Odermatt. Il fuoriclasse rosso-crociato, due volte vincitore della Sfera di Cristallo generale, vorrà subito porre il punto esclamativo alla prima uscita stagionale, dando dimostrazione che la specialità in questione sia sempre la sua preferita, considerando le due Coppe di specialità in bacheca. I rivali principali dovrebbero essere Henrik Kristoffersen, Zan Kranjec, Marco Schwarz e Alexis Pinturault, mentre in casa Italia si fa un po’ più di fatica. Speranze ci sono sul bergamasco Filippo Della Vite.

Le due gare di gigante, che daranno il via alla Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, si terranno a Soelden (Austria) e saranno trasmesse in tv da RaiSport HD e da Eurosport1 HD, in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero programma sulle nevi austriache.

COPPA DEL MONDO SCI ALPINO SOELDEN 2023

Sabato 28 ottobre

Ore 10.00 Prima manche gigante femminile Soelden (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

Ore 13.00 Seconda manche gigante femminile Soelden (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

Domenica 29 ottobre

Ore 10.00 Prima manche gigante maschile Soelden (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

Ore 13.00 Seconda manche gigante maschile Soelden (Austria) – Diretta tv su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: i gigante donne e uomini di Soelden andranno in onda su RaiSport HD e su Eurosport1 HD.

Diretta streaming: RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport

