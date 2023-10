Sci alpino, Lara Colturi non qualificata a Soelden: “Vengo da un infortunio, devo rispettare i tempi”

L’infortunio della scorsa stagione è ormai alle spalle, però la condizione, com’è scontato che sia, non è del tutto delle migliori. Non arriva la qualifica nella prima gara di Coppa del Mondo per Lara Colturi che a Soelden esce fuori dalle prime trenta nella manche iniziale di gigante.

L’atleta italiana di passaporto albanese ha avuto grandi difficoltà nel trovare la sciata migliore, ovviamente dettata dai problemi avuti in una preparazione arrivata in ritardo.

Le sue parole ai microfoni Rai: “Oggi è andata così, in gigante non mi sto sentendo bene in allenamento. Mi sono divertita, ma il tempo non è arrivato. Mi sono allenata, ma non come le altre ragazze”.

E prosegue: “Ho avuto un infortunio, i tempi sono quelli, ma piano piano sto tornando e mi sto rimettendo in gioco”.

Foto: Lapresse