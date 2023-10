Cosa è successo a Sofia Goggia a Solden: danneggiata da un addetto, ripete la gara e si qualifica!

Incredibile quanto accaduto a Sofia Goggia nella prima manche del gigante femminile di Coppa del Mondo di sci alpino a Soelden (Austria). La fuoriclasse bergamasca, partita con il pettorale n.32, ha dovuto interrompere la propria azione a causa della presenza di un addetto alla pista.

COSA È SUCCESSO A SOFIA GOGGIA

L’azzurra era partita davvero bene, tanto che al primo intermedio era transitata con un ritardo di 13 centesimi da Federica Brignone, che è al comando dopo la prima frazione, e si trovava virtualmente in dodicesima posizione, dunque in piena corsa per la qualificazione.

Mentre stava per affrontare una curva verso sinistra, la classe 1992 ha dovuto fermarsi e frenare per non andare a colpire un addetto che stava ripulendo il manto della pista. Quest’ultimo, una volta resosi conto dello svarione, ha alzato la mano per scusarsi, ma ormai la frittata era fatta.

Da regolamento, in questi casi, l’atleta danneggiato ha diritto a tornare al cancelletto di partenza e ripetere la gara. Così ha fatto anche Sofia Goggia, riuscita poi a qualificarsi con il 20° tempo e un distacco di 2.80 dalla vetta. Peraltro tecnicamente ha compiuto evidenti passi avanti tra le porte larghe rispetto alle passate stagioni: ciò, come spesso ama ripetere, le servirà per trarre beneficio anche in discesa e superG.

Foto: Lapresse