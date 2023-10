Sci alpino, clamoroso ritiro per Braathen a 23 anni! “Per la prima volta mi sento felice”

“Mi ritiro, l’ho detto ai miei compagni di squadra ieri”. Con queste parole Lucas Braathen dice addio improvvisamente al mondo dello sci. Una decisione inaspettata e veramente clamorosa, arrivata a soli due giorni dall’esordio in Coppa del Mondo a Soelden. Il norvegese, vincitore della coppa di slalom nella passata stagione, si ritira a soli 23 anni e lo fa al termine di una conferenza stampa di una ventina di minuti a Soelden.

Un annuncio shock da parte di uno dei protagonisti più attesi per la nuova stagione, un dei talenti più cristallini dello sport norvegese e dello sci alpino mondiale. Braathen ha continuato poi nella sua conferenza: “Per la prima volta, dopo la mia decisione, mi sento felice. Sono grato per tutto quello che ho passato nella mia carriera”.

Ci sono stati anche dei passaggi molto duri durante la conferenza stampa, con Braathen che si è anche commosso mentre parlava ai giornalisti: “Sono felice di annunciare che, nel luogo in cui ho vinto la mia prima gara di Coppa del Mondo, mi ritirerò. Sono molto grato per tutto quello che sono riuscito a vivere nel corso della mia carriera. Per poter continuare a sciare in questo sistema dovrei mettere da parte non solo i miei sogni, ma anche la mia felicità. E non sono disposto a farlo. Non smetto per protesta, non ho la pretesa di essere vendicativo. Vivo secondo il motto che dovrei fare sempre ciò che mi rende più felice e penso che il sistema che abbiamo oggi non funzioni più”.

Sicuramente nella decisione di Braathen può aver pesato il difficile rapporto con la federazione norvegese, che si è ulteriormente incrinato negli ultimi mesi, perchè il 23enne è stato testimonial di un marchio di abbigliamento che non fa parte degli sponsor della sua federazione. Non è il primo caso per la Norvegia, visto che anche in passato altri campioni, come il fondista Johannes Høsflot Klæbo, avevano avuto degli screzi molto importanti con la federazione.

Da capire se la decisione del ritiro sarà definitiva o se ci sarà un possibile ripensamento. Braathen ha soli 23 anni e dunque eventualmente ancora tantissimi anni di carriera. Questa inoltre è una stagione senza grandi appuntamenti e le Olimpiadi di Milano-Cortina sono nel 2026. Va inoltre ricordato come Braathen sia anche di origine brasiliana e dunque potrebbe anche in futuro esserci, ovviamente solo se l’atleta decidesse di rientrare, un possibile e clamoroso cambio di nazionalità. Sicuramente una notizia che ha sconvolto il mondo dello sci alpino e con la Norvegia che perde uno dei suoi campioni.

Braathen ha poi postato un video di ringraziamento in varie lingue sul proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Pinheiro Braathen (@pinheiiiroo)

FOTO: LaPresse