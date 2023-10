Sci alpino, le convocate dell’Italia per il gigante di Soelden: Brignone e Bassino leader, c’è Sofia Goggia

La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino si aprirà sabato 28 ottobre con il gigante femminile di Soelden. La stagione incomincia sul ghiaccio austriaco del Rettenbach, dove le ragazze si cimenteranno tra le porte larghe. Prima manche alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00. Si preannuncia grande spettacolo per il consueto appuntamento che inaugura l’annata agonistica e che lo scorso anno non si disputò a causa della fitta nebbia.

L’Italia sarà protagonista con sette atlete. Riflettori puntati soprattutto su Marta Bassino e Federica Brignone, che a Soelden hanno vinto rispettivamente nel 2020 e nel 2015 (unici successi azzurri in questa località insieme a quello di Denise Karbon datato 2007). Le due grandi stelle della specialità vogliono mettersi prontamente in mostra e ci sarà curiosità anche nel vedere Sofia Goggia al cancelletto di partenza: la stella della discesa libera si metterà in gioco anche in questa specialità.

A completare la rosa tricolore ci saranno l’esperta Elena Curtoni, Roberta Melesi e due debuttanti in terra austriaca ovvero Elisa Platino e Asja Zenere. Di seguito le convocate dell’Italia per il gigante femminile di Soelden.

CONVOCATE ITALIA GIGANTE A SOELDEN

Marta Bassino

Federica Brignone

Elena Curtoni

Roberta Melesi

Elisa Platino

Sofia Goggia

Asja Zenere

Foto: Lapresse