Sci alpino, tutti i podi dell’Italia a Soelden: tris di vittorie con Bassino, Brignone e Karbon

Ci siamo! Scatta ufficialmente la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Il Circo Bianco si prepara per il canonico esordio di Soelden (Austria) con i giganti in programma sul ghiacciaio del Rettenbach. Un appuntamento che ha spesso regalato soddisfazioni all’Italia specialmente nel comparto femminile, mentre tra gli uomini i sorrisi non sono stati numerosi. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti degli azzurri sulle nevi austriache.

L’esordio di Soelden avviene il 30 ottobre 1993 con il francese Franck Piccard che vince il gigante davanti allo svedese Fredrik Nyberg ed al norvegese Kjetil Andrè Aamodt. Il primo sorriso per l’Italia è datato 26 ottobre 2004 con la piazza d’onore di Massimo Blardone nella gara vinta da Bode Miller, mentre al terzo posto troviamo il finlandese Kalle Palander. Ancora un secondo posto il 28 ottobre 2012, grazie a Manfred Moelgg, alle spalle di Ted Ligety, mentre completa il podio Marcel Hirscher. Per l’Italia le soddisfazioni a Soelden si chiudono qui. Nella scorsa edizione, invece, successo per il solito Marco Odermatt davanti allo sloveno Zan Kranjec e al norvegese Henrik Kristoffersen.

Passando alle donne l’esordio avviene il 31 ottobre 1993 con la vittoria di Anita Wachter, davanti alla francesi Sophie Lefranc-Duvillard e Carole Merle. Il 26 ottobre 1996, secondo posto per Deborah Compagnoni, con il successo della tedesca Katja Seizinger e terzo posto per la connazionale Hilde Gerg. La valtellinese centra un terzo posto il 24 ottobre 1998, nella gara vinta dalla norvegese Andrine Flemmen, con l’austriaca Alexandra Meissnitzer seconda. Passiamo quindi al 27 ottobre 2007 con la vittoria di Denise Karbon, davanti alla statunitense Julia Mancuso ed alla austriaca Kathrin Zettel. Ancora un podio per l’altoatesina, gradino più basso il 24 ottobre 2009 nella gara vinta dalla finlandese Tanja Poutiainen e Kathrin Zettel.

Si arriva al 22 ottobre 2011 con un terzo posto per Manuela Moelgg a lato della doppietta tedesca di Viktoria Rebensburg davanti a Kathrin Hölzl. Nelle ultime edizioni, invece, è grande Italia. Federica Brignone trionfa il 24 ottobre 2015 davanti a Mikaela Shiffrin ed a Tina Weirather. Il 22 ottobre 2016, invece, Marta Bassino è terza alle spalle di Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin. Il 28 ottobre 2017 è Manuela Moelgg a chiudere terza nella prova vinta da Viktoria Rebensburg davanti alla francese Tessa Worley.

Il 27 ottobre 2018 Federica Brignone è seconda alle spalle della stessa Worley, davanti a Mikaela Shiffrin. Il 17 ottobre 2020 arriva addirittura una strepitosa doppietta con Marta Bassino davanti a Federica Brignone mentre è terza Petra Vlhova. Un anno fa, invece, la gara è stata cancellata per le condizioni meteo.

